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Rampage – Furia animale: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Rampage – Furia animale: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 5 settembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Rampage – Furia animale, film del 2018 diretto da Brad Peyton. La pellicola è basata sull’omonimo videogioco degli anni ottanta prodotto da Midway Games. Tra gli interpreti principali figurano Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman, Joe Manganiello, Jake Lacy, Marley Shelton e Jeffrey Dean Morgan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Athena-1, una stazione spaziale di proprietà della società di genetica Energyne, viene distrutta dopo che un topo da laboratorio muta e provoca il caos. Kerry Atkins, l’unico membro dell’equipaggio sopravvissuto, riesce a scappare nella capsula di salvataggio quando la stazione implode, insieme ai contenitori di agenti patogeni che l’ amministratore delegato di Energyne Claire Wyden le ordina di recuperare, ma la capsula si disintegra al rientro, uccidendola e lasciando una scia di detriti negli Stati Uniti. Tre contenitori contenenti l’agente patogeno cadono sulla Terra.

Il primatologo Davis Okoye, ex soldato delle forze speciali e membro di un’unità anti-bracconaggio, lavora al San Diego Wildlife Sanctuary. Ha stretto amicizia con un raro gorilla di pianura occidentale albino di nome George che ha salvato dai bracconieri che hanno ucciso sua madre e comunica con lui usando il linguaggio dei segni. Durante la notte i tre contenitori col patogeno precipatono in tre diversi luoghi entrando in contatto con tre diversi animali: uno da un coccodrillo americano nelle Everglades, un altro atterra in una foresta del Wyoming da un lupo e l’ultimo nell’habitat di George. Il giorno dopo Davis scopre che George è diventato più grande e aggressivo, da essere entrato nella gabbia di un orso e averlo ucciso, trovano anche i resti del contenitore del patogeno, ormai vuoto.

Rampage – Furia animale: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Rampage – Furia animale, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Dwayne Johnson: Davis Okoye
  • Naomie Harris: Kate Caldwell
  • Malin Åkerman: Claire Wyden
  • Jake Lacy: Brett Wyden
  • Jeffrey Dean Morgan: Harvey Russell
  • P. J. Byrne: Nelson
  • Joe Manganiello: Burke
  • Marley Shelton: Dr. Kerry Atkins
  • Demetrius Grosse: Colonnello Blake
  • Jack Quaid: Connor
  • Will Yun Lee: Agente Park
  • Matt Gerald: Zammit
  • Breanne Hill: Amy
  • Jason Liles: George

Streaming e tv

Dove vedere Rampage – Furia animale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 5 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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