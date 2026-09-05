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Amore e morte in Namibia: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
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Amore e morte in Namibia: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, 5 settembre 2026, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda il film Amore e morte in Namibia, film tedesco del 2026. Un avvincente thriller che appassionerà tutti gli amanti del genere. La regia è di Florian Baxmeyer. Ma scopriamo insieme tutte le informazioni.

Trama e cast

Quando suo figlio Dominik scompare in Namibia senza lasciare alcuna traccia, Hannah Jansen, cassiera di Berlino, si reca da sola in Africa. Qui si fa accompagnare nella sua ricerca da Vincent, una guida turistica apparentemente innocua. Insieme si imbattono in una rete di corruzione, interessi geopolitici e sensi di colpa personali. Nel cast attori del calibro di Julia KoschitzMichael KlammerGustav SchmidtKathy EtoaSamia ChancrinRobert MaaserPhilippe BrenninkmeyerHendrik HeutmannJessem Elfazzani. 

Streaming e tv

Dove vedere Amore e morte in Namibia in tv e streaming? Appuntamento in tv e in streaming su Rai 2 questa sera, 5 settembre 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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