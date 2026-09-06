Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:45
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Sei mai stata sulla Luna?: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Sei mai stata sulla Luna?: trama, cast, location e streaming del film

Questa sera, domenica 6 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Sei mai stata sulla Luna?, film del 2015 di Paolo Genovese, interpretato da Liz Solari, Raoul Bova e Neri Marcorè. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, dalla trama al cast.

Trama

Guia, giovane e bella ragazza italo-spagnola, dirige una famosa rivista di moda, lavoro che la porta a dividersi con successo tra il jet set di Milano e Parigi insieme alla fidata assistente Carola, fredda e ligia al lavoro, e al compagno Marco, ambizioso e opportunista. Cinica e snob, la vita di Guia prende una piega inaspettata quando, alla morte del padre, si ritrova erede della vecchia e dimenticata masseria pugliese dove da bambina trascorreva le estati: qui vivono ancora Pino, cugino affetto da un ritardo mentale, e il fattore Renzo, tanto affascinante quanto burbero, il quale si occupa di crescere il figlio Toni oltreché di portare avanti l’azienda agricola. Arrivata controvoglia nel Meridione perché decisa a liberarsi al più presto della tenuta, anche sfrattando Pino e Renzo senza troppi complimenti, onde tornare velocemente alla sua carriera, tuttavia col passare dei giorni Guia si rende conto che la sua patinata vita solo in apparenza riesce ad appagarla; infatti, lontana dal suo frenetico mondo, la ragazza finisce per apprezzare sempre più la semplice e sincera umanità del posto, fatta dal parroco Paolo, dai baristi-rivali Delfo e Felice, dalla romantica bancaria Mara alla costante ricerca dell’amore, dal risoluto contadino Oderzo, dal notaio Dino con la passione per la lingua latina, e da Rosario, il quale alterna il lavoro di macellaio a quello di agente immobiliare.

Sei mai stata sulla Luna?: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Sei mai stata sulla Luna?, ma qual è il cast completo del film su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Liz Solari: Guia
  • Raoul Bova: Renzo
  • Giulia Michelini: Carola
  • Pietro Sermonti: Marco
  • Dino Abbrescia: Dino
  • Nino Frassica: Oderzo
  • Sabrina Impacciatore: Mara
  • Neri Marcorè: Pino
  • Rolando Ravello: don Paolo
  • Sergio Rubini: Delfo
  • Emilio Solfrizzi: Felice
  • Paolo Sassanelli: Rosario
  • Maurizio Mattioli: il cardinale

Location

Ma dove è stato girato (location) Sei mai stata sulla Luna? Il film è stato girato principalmente in Puglia, regione dove è inoltre ambientata gran parte della storia. La Masseria, che di fatto è la protagonista del film si trova Crispiano, un comune della provincia di Taranto. Ma sono molte le località della Puglia che si possono vedere nel film: da Nardò (si può riconoscere Piazza Salandra, le chiese di Santa Terese e di Sant’Antonio e alcune vide del centro) a Galatina, da Brindisi a Martina Franca. Oltre che in Puglia, il regista Paolo Genovese ha girato alcune scene della sua commedia anche a Milano e a Parigi.

Streaming e tv

Dove vedere Sei mai stata sulla Luna? in diretta tv e live streaming? In film, come detto, va in onda stasera – domenica 6 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Odio l’estate: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
TV / Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla puntata del 6 settembre
Ti potrebbe interessare
TV / Odio l’estate: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
TV / Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla puntata del 6 settembre
TV / Giganti – I protagonisti della storia: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 6 settembre
TV / Ascolti tv sabato 5 settembre: Ogni promessa è debito, Ciao Darwin
TV / Messa in tv 6 settembre 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Rampage – Furia animale: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ogni promessa è debito: tutto quello che c’è da sapere
TV / Ciao Darwin: le anticipazioni della puntata di oggi in replica su Canale 5
Ricerca