Ascolti tv sabato 5 settembre: Ogni promessa è debito, Ciao Darwin

Ascolti tv sabato 5 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 5 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Ogni promessa è debito. Su Rai 2 Amore e morte in Namibia. Su Rai 3 Giù la testa. Su Rete 4 La promessa. Su Canale 5 Ciao Darwin. Su Italia 1 Rampage – Furia animale. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 5 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.