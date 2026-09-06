Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:34
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla puntata del 6 settembre

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 6 settembre

Questa sera, domenica 6 settembre 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Mahir e Canfeza trovano finalmente la casa dei loro sogni e Mahir decide di bloccarla immediatamente. La notizia scuote Afet e Asaf, già provati dalla decisione dei due di lasciare la villa e dall’assenza di Gülizar. Nel frattempo, Sevde inizia a traslocare nella mansarda, impaziente di trasferirsi lì insieme a Ferman. Sureya, ferita da quanto ha sentito sul suo conto da Sare e Canfeza, decide di rinunciare all’idea di vivere con i ragazzi. Intanto Ezra si presenta alla villa, dichiarandosi contraria al matrimonio tra suo figlio e Gülizar ed esortando Asaf e Afet a riportare la loro nuora a casa. Salih e Sare fanno visita a Mahir e Canfeza nella loro nuova dimora. Sare porta con sè un vecchio album di fotografie e, sfogliandolo, riaffiora un segreto del passato: il suo primo amore era proprio Salih. Lui, che da tempo aspettava il momento giusto, le chiede di sposarlo.

Nel primo giorno di Ramadan, tensioni familiari e segreti irrisolti emergono con forza. Ferman, mandato dai genitori a casa dei Kilimci, ritrova Efsane e perde i sensi per lo stupore inaspettato; poco dopo arriva Sevde, decisa a scoprire l’identità di Yadigar Kaldi. Canfeza, turbata da un sogno in cui la madre le parla dell’amore come prova dolorosa, cerca conforto in Mahir. Tra loro cresce la complicità, ma anche il peso di ciò che resta non detto. Proprio quando tutto sembra prendere la giusta piega, un evento improvviso e drammatico coinvolge Mahir, trasformando la giornata in un incubo.

Dopo essere stato colpito da Selim, Mahir viene portato urgentemente in ospedale. Sureyya, in un delirio provocato dal dolore, vede Mehmet portare via suo figlio e lo supplica in ogni modo di farlo vivere. Canfeza è disperata e decide di lasciare in mano a Mahir una ciocca dei suoi capelli, così da fargli sentire la sua presenza. Il peggio sembra essere passato, quando un finto infermiere, mandato da Selim, minaccia Canfeza di sparare a Mahir se lei non seguirà una finta infermiera, che in realtà la conduce proprio da Selim. La donna esegue gli ordini, ma lancia un messaggio in codice a Kursat, il quale agisce tempestivamente, salvando sia Mahir che Canfeza. Selim, infatti, è costretto a fuggire e, in preda alla febbre e in gravi condizioni, viene soccorso da un uomo che gli dà un posto in cui stare e gli promette aiuto. In ospedale, Mahir riapre gli occhi e tutto sembra finalmente risolto, con grande sollievo di tutti. Alla villa Yilmaz, Ferman chiede il divorzio a Sevde.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Sei mai stata sulla Luna?: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Giganti – I protagonisti della storia: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 6 settembre
TV / Ascolti tv sabato 5 settembre: Ogni promessa è debito, Ciao Darwin
Ti potrebbe interessare
TV / Sei mai stata sulla Luna?: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Giganti – I protagonisti della storia: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 6 settembre
TV / Ascolti tv sabato 5 settembre: Ogni promessa è debito, Ciao Darwin
TV / Messa in tv 6 settembre 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Rampage – Furia animale: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ogni promessa è debito: tutto quello che c’è da sapere
TV / Ciao Darwin: le anticipazioni della puntata di oggi in replica su Canale 5
TV / Giù la testa: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 3
TV / Amore e morte in Namibia: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca