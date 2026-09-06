Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della puntata del 6 settembre

Questa sera, domenica 6 settembre 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Mahir e Canfeza trovano finalmente la casa dei loro sogni e Mahir decide di bloccarla immediatamente. La notizia scuote Afet e Asaf, già provati dalla decisione dei due di lasciare la villa e dall’assenza di Gülizar. Nel frattempo, Sevde inizia a traslocare nella mansarda, impaziente di trasferirsi lì insieme a Ferman. Sureya, ferita da quanto ha sentito sul suo conto da Sare e Canfeza, decide di rinunciare all’idea di vivere con i ragazzi. Intanto Ezra si presenta alla villa, dichiarandosi contraria al matrimonio tra suo figlio e Gülizar ed esortando Asaf e Afet a riportare la loro nuora a casa. Salih e Sare fanno visita a Mahir e Canfeza nella loro nuova dimora. Sare porta con sè un vecchio album di fotografie e, sfogliandolo, riaffiora un segreto del passato: il suo primo amore era proprio Salih. Lui, che da tempo aspettava il momento giusto, le chiede di sposarlo.

Nel primo giorno di Ramadan, tensioni familiari e segreti irrisolti emergono con forza. Ferman, mandato dai genitori a casa dei Kilimci, ritrova Efsane e perde i sensi per lo stupore inaspettato; poco dopo arriva Sevde, decisa a scoprire l’identità di Yadigar Kaldi. Canfeza, turbata da un sogno in cui la madre le parla dell’amore come prova dolorosa, cerca conforto in Mahir. Tra loro cresce la complicità, ma anche il peso di ciò che resta non detto. Proprio quando tutto sembra prendere la giusta piega, un evento improvviso e drammatico coinvolge Mahir, trasformando la giornata in un incubo.

Dopo essere stato colpito da Selim, Mahir viene portato urgentemente in ospedale. Sureyya, in un delirio provocato dal dolore, vede Mehmet portare via suo figlio e lo supplica in ogni modo di farlo vivere. Canfeza è disperata e decide di lasciare in mano a Mahir una ciocca dei suoi capelli, così da fargli sentire la sua presenza. Il peggio sembra essere passato, quando un finto infermiere, mandato da Selim, minaccia Canfeza di sparare a Mahir se lei non seguirà una finta infermiera, che in realtà la conduce proprio da Selim. La donna esegue gli ordini, ma lancia un messaggio in codice a Kursat, il quale agisce tempestivamente, salvando sia Mahir che Canfeza. Selim, infatti, è costretto a fuggire e, in preda alla febbre e in gravi condizioni, viene soccorso da un uomo che gli dà un posto in cui stare e gli promette aiuto. In ospedale, Mahir riapre gli occhi e tutto sembra finalmente risolto, con grande sollievo di tutti. Alla villa Yilmaz, Ferman chiede il divorzio a Sevde.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.