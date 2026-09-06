Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi, 6 settembre

Questa sera, domenica 6 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Che ci faccio qui, il programma ideato e condotto da Domenico Iannacone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Ultima replica del programma plus dell’Estate del Servizio Pubblico, “Che ci faccio io qui” con “Ti amo ancora. Nel cuore di Palermo c’è un quartiere povero, Borgo Vecchio, dove la vita è sospesa tra quello che manca e la speranza di un futuro migliore. A Borgo Vecchio tutti conoscono un musicista autodidatta. Si chiama Martino Viola, ma per tutti è semplicemente “Martino da Palermo”. Di giorno fa il muratore, ma dentro di sé coltiva da sempre un altro sogno: cantare. Attraverso le sue canzoni, restituisce l’anima di un luogo.

Streaming e tv

Dove vedere Che ci faccio qui in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.