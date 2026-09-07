Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 7 settembre 2026

Questa sera, lunedì 7 settembre 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 7 settembre 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il grande giallo dell’estate: l’attentato contro Sigfrido Ranucci. Con testimonianze inedite, carte e servizi sul campo si proverà a far luce sulla storia. A seguire la pagina politica con il record del governo Meloni, gli attacchi della sinistra e la variabile Vannacci. Nel corso della trasmissione andrà in onda un’intervista al leader del Rassemblement National, Jordan Bardella. Spazio poi ai temi immigrazione e sicurezza: da Ceuta a Torino. Quali sono i rischi per l’Italia? Partecipano al dibattito – tra gli altri – Tommaso Cerno, Andrea Ruggieri, Alessandro Sallusti, Riccardo Magi, Ilaria Proietti, Roberto Rigoli, Giovanna Vitale, Hoara Borselli, Fausto Biloslavo, Piero Sansonetti.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 7 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.