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Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 7 settembre 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 7 settembre 2026

Questa sera, lunedì 7 settembre 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 7 settembre 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il grande giallo dell’estate: l’attentato contro Sigfrido Ranucci. Con testimonianze inedite, carte e servizi sul campo si proverà a far luce sulla storia. A seguire la pagina politica con il record del governo Meloni, gli attacchi della sinistra e la variabile Vannacci. Nel corso della trasmissione andrà in onda un’intervista al leader del Rassemblement National, Jordan Bardella. Spazio poi ai temi immigrazione e sicurezza: da Ceuta a Torino. Quali sono i rischi per l’Italia? Partecipano al dibattito – tra gli altri – Tommaso Cerno, Andrea Ruggieri, Alessandro Sallusti, Riccardo Magi, Ilaria Proietti, Roberto Rigoli, Giovanna Vitale, Hoara Borselli, Fausto Biloslavo, Piero Sansonetti.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 7 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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