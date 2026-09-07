Salvo Sottile: “Vogliono farmi finire al rogo come gli eretici perché ho contestato Ranucci”

Tornato in tv alla conduzione di Ore 14, Salvo Sottile torna sullo scontro avuto con alcuni inviati di Report che gli hanno dato del “venduto“. Intervistato da Il Messaggero, il giornalista spiega di aver semplicemente salutato i colleghi: “Come va?’ Questo ho detto a Bernardo Iovene e Luca Bertazzoni. Mi hanno risposto dandomi del ‘venduto’ e del ‘pezzo di m***a’. Dentro la Rai mi è sembrato un po’ esagerato, fuori magari ne avremmo parlato. Detto questo, non voglio che vengano presi provvedimenti disciplinari. Capisco che, avendo contestato la doppia morale del santone Ranucci, io debba finire al rogo come gli eretici. Ma io sono un giornalista che fa domande a tutti, di ogni tipo, e continuerò a farle”. Sottile, poi, non rinuncia a lanciare una frecciata al collega che “si paragona a Falcone e Borsellino, a Giulio Regeni… Siamo nella mitomania più assoluta”.