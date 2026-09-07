Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:57
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Salvo Sottile: “Vogliono farmi finire al rogo come gli eretici perché ho contestato Ranucci”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Il giornalista torna sullo scontro avuto con alcuni inviati di "Report"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Tornato in tv alla conduzione di Ore 14, Salvo Sottile torna sullo scontro avuto con alcuni inviati di Report che gli hanno dato del “venduto“. Intervistato da Il Messaggero, il giornalista spiega di aver semplicemente salutato i colleghi: “Come va?’ Questo ho detto a Bernardo Iovene e Luca Bertazzoni. Mi hanno risposto dandomi del ‘venduto’ e del ‘pezzo di m***a’. Dentro la Rai mi è sembrato un po’ esagerato, fuori magari ne avremmo parlato. Detto questo, non voglio che vengano presi provvedimenti disciplinari. Capisco che, avendo contestato la doppia morale del santone Ranucci, io debba finire al rogo come gli eretici. Ma io sono un giornalista che fa domande a tutti, di ogni tipo, e continuerò a farle”. Sottile, poi, non rinuncia a lanciare una frecciata al collega che “si paragona a Falcone e Borsellino, a Giulio Regeni… Siamo nella mitomania più assoluta”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Killer Elite: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 7 settembre 2026
TV / Temptation Island E poi… E poi…: lo speciale in onda su Canale 5
Ti potrebbe interessare
TV / Killer Elite: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 7 settembre 2026
TV / Temptation Island E poi… E poi…: lo speciale in onda su Canale 5
TV / Ascolti tv domenica 6 settembre: Sei mai stata sulla luna?, Racconto di una notte
TV / Odio l’estate: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
TV / Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dalla puntata del 6 settembre
TV / Sei mai stata sulla Luna?: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Giganti – I protagonisti della storia: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 6 settembre
TV / Ascolti tv sabato 5 settembre: Ogni promessa è debito, Ciao Darwin
Ricerca