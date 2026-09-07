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Temptation Island E poi… E poi…: lo speciale in onda su Canale 5

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di Antonio Scali
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Temptation Island E poi… E poi…: lo speciale in onda su Canale 5. Anticipazioni, coppie, cosa è successo

Questa sera, 7 settembre 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda un nuovo speciale di Temptation Island, dopo il grande successo dell’edizione di questa estate, con picchi di oltre 5 milioni di telespettatori. Scopriremo come è andata l’estate per le sette coppie protagoniste di questa edizione dei record, e come sempre non mancheranno le sorprese. Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Questa sera va in onda una puntata inedita del docureality condotto da Filippo Bisciglia. Scopriremo quindi com’è andata l’estate per Giovanni e Sabrina, Danilo e Francesca, Cristian e Soraya, Diamante e Bernadette, Andrea e Iris, Gabriele e Sara, e Rosario e Alessandra, tra rivelazioni, chiarimenti e sentimenti a volte difficili da decifrare.

Solo per due coppie l’amore ha trionfato. A un mese dalla fine del programma, Bernadette e Diamante hanno confermato la loro scelta di uscire insieme e di fare il grande passo: sposarsi. Anche per Iris e Andrea la favola è proseguita oltre il falò di confronto, la loro storia si è consolidata ed è arrivato un anello di fidanzamento. Per tutte le altre coppie, invece, la storia si è conclusa con una rottura definitiva.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Temptation Island E poi e poi? In tutto si tratta di due speciali, in onda su Canale 5 in prima serata il 7 e il 14 settembre 2026 alle ore 21.30.

Streaming e tv

Dove vedere Temptation Island E poi… E poi… in tv e streaming? Appuntamento questa sera, 7 settembre 2026, alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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