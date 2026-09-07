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Killer Elite: tutto quello che c’è da sapere sul film in onda su Italia 1

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Killer Elite: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 7 settembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Killer Elite, film del 2011 diretto da Gary McKendry e interpretato da Jason Statham, Robert De Niro, Clive Owen e Yvonne Strahovski. Il film è basato sul romanzo “Feather Men / Gli uomini Piuma”, del 1991 di Sir Ranulph Fiennes. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Regno Unito, 1980. Danny Bryce è un killer (presumibilmente ex soldato delle forze speciali) che, insieme al suo mentore e amico Hunter e ad un ristretto gruppo di fedelissimi, uccide persone ritenute scomode su commissione. Dopo aver ucciso un uomo davanti a un bambino ed essere rimasto ferito ad un braccio durante la fuga, Danny, segnato profondamente da quella esperienza, decide di cambiare vita e si ritira in Australia, suo paese natale, dove va a vivere in una fattoria assieme a una vecchia compagna di scuola, Anne Frazier.

Però, un anno dopo, Hunter viene fatto prigioniero da uno sceicco tribale in Oman e perciò Danny è costretto a tornare in azione. Per liberarlo, infatti, dovrà accettare un compito molto difficile: vendicare la morte dei figli dello sceicco, uccisi per mano di alcuni ex membri del SAS (Special Air Service; forze speciali dell’esercito britannico) durante la segreta guerra del Dhofar; in caso contrario, Hunter sarà giustiziato.

Killer Elite: il cast

Abbiamo visto la trama di Killer Elite, ma qual è il cast completo del film in onda stasera su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Jason Statham: Danny Bryce
  • Clive Owen: Spike Logan
  • Robert De Niro: Hunter
  • Dominic Purcell: Davies
  • Aden Young: Meier
  • Yvonne Strahovski: Anne Frazier
  • Ben Mendelsohn: Martin
  • Adewale Akinnuoye-Agbaje: l’agente
  • David Whiteley: uomo dell’MI6
  • Matt Nable: Pennock
  • Michael Dorman: Jake
  • Lachy Hulme: Steven Harris
  • Firass Dirani: Bakhait
  • Nick Tate: comandante B
  • Bille Brown: colonnello Fitz
  • Grant Bowler: capitano James Cregg
  • Rodney Afif: sceicco Amr
  • Jamie McDowell: Diane
  • Simon Armstrong: Gowling
  • Tim Hughes: maggiore D
  • Tony Porter: colonnello Z

Streaming e tv

Dove vedere Killer Elite in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 7 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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