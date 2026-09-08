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La furia di un uomo – Wrath of Man: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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La furia di un uomo – Wrath of Man: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, martedì 8 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda La furia di un uomo – Wrath of Man, film del 2021 diretto da Guy Ritchie. Remake del film francese del 2004 Cash Truck (Le Convoyeur), diretto da Nicolas Boukhrief, la pellicola segna la quarta collaborazione tra il regista Ritchie ed il protagonista Jason Statham dopo Lock & Stock – Pazzi scatenati (1998), Snatch – Lo strappo (2000) e Revolver (2005). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Los Angeles, una rapina a un furgone blindato lascia due guardie e un passante morti. Questo innesca una reazione a catena di eventi. Cinque mesi dopo la rapina, Patrick Hill si unisce alla Fortico Security come guardia di un camion blindato. Il suo manager Terry elogia le sue referenze e l’allenatore della compagnia “Bullet” lo soprannomina “H”. Hill supera a malapena il suo addestramento e inizia in modo difficile con i suoi colleghi, tra cui “Boy Sweat” Dave e Dana Curtis. Durante un ritiro di oltre 2 milioni di dollari in contanti, Bullet viene preso in ostaggio. Hill convince un Dave in preda al panico a soddisfare le richieste dei ladri, prima di sbarazzarsi dell’intero equipaggio con abilità di tiro esperta ed efficienza spietata. Interrogato dagli agenti dell’FBI che indagano sulla prima rapina, Hill viene assegnato al lavoro d’ufficio per precauzione, ma l’amministratore delegato di Fortico lo riporta a lavorare sul campo.

La furia di un uomo – Wrath of Man: il cast

Abbiamo visto la trama di La furia di un uomo – Wrath of Man, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Jason Statham: Patrick “H” Hill / Mason Heargraves
  • Scott Eastwood: Jan
  • Jeffrey Donovan: Jackson Ainsley
  • Josh Hartnett: Dave “Bimbo Bello” Hancock
  • Holt McCallany: Haiden “Bullet” Blaire
  • Andy García: agente King
  • Chris Reilly: Tom
  • Eddie Marsan: Terry
  • Niamh Algar: Dana Curtis
  • Laz Alonso: Carlos
  • Lyne Renée: Kirsty
  • Alex Ferns: Sticky John
  • Raúl Castillo: Sam
  • DeObia Oparei: Brad
  • Rob Delaney: Blake Halls
  • Eli Brown: Dougie

Streaming e tv

Dove vedere La furia di un uomo – Wrath of Man in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 8 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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