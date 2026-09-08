Mi manda Raitre: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 8 settembre
Mi manda Raitre: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 8 settembre
Questa sera, martedì 8 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Mi manda Raitre, storico programma dedicato all’approfondimento di temi come la sanità, la scuola, le infrastrutture, i servizi, i diritti negati e la burocrazia. Alla conduzione Federico Ruffo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Anticipazioni
In attesa della nuova edizione dello storico programma stasera andrà in onda uno speciale da 160 minuti dal titolo “Dimmi Come Mangi”. Il format prevede la riedizione rivista, corretta e all’occorrenza aggiornata di molte delle inchieste andate in onda nel corso delle ultime stagioni, accorpate in puntate uniche incentrate sullo stesso argomento.
Streaming e tv
Dove vedere Mi manda Raitre in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 8 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.