Verità nascoste: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 8 settembre 2026

Questa sera, martedì 8 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda Verità nascoste, programma che parla di casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Al centro della puntata il caso di Pamela Genini e il giallo dell’immagine satellitare che potrebbe aver immortalato la profanazione della sua tomba. Spazio anche al femminicidio di Lorena Isceri, uccisa dall’ex compagno Federico Vella a Barberino del Mugello. Si cerca di capire se ci sia stata premeditazione: secondo alcuni vicini, Vella sarebbe stato visto nei giorni precedenti nei pressi dell’abitazione della donna. Inoltre, un’ampia pagina sulla vicenda della famiglia nel bosco, dopo la decisione dei giorni scorsi del Tribunale per i minorenni dell’Aquila, con il commento dell’avvocato Simone Pillon, legale della coppia e di Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Si torna infine sul caso Garlasco.

Streaming e tv

Dove vedere Verità nascoste in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 8 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.