La legge di Lidia Poët: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, martedì 8 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de La legge di Lidia Poët, la serie evento (già trasmessa su Netflix) in sei episodi ispirata alla figura della prima donna italiana ad aver ottenuto l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati. Alla regia Matteo Rovere e Letizia Lamartire. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Terzo episodio

Mentre i Poët stanno scattando una foto di famiglia, a casa si presenta Vittorio Muraro, il fratello di Alberto, promesso sposo di Lidia, dicendo di aver ucciso il padre nella casa che un tempo apparteneva ai Poët. Beatrice, la ragazza che Vittorio frequenta, conferma la sua versione. Lidia però viene a sapere che da casa Muraro è sparita una preziosa collana della signora Matilde e quindi non crede che Vittorio sia colpevole. Lidia, insieme a Jacopo, trova una stanza segreta nella casa dei Muraro dalla quale sarebbe uscito Alberto uccidendo il padre con un rasoio, per essersi visto rifiutare un prestito. Avrebbe poi messo l’arma del delitto nelle mani del fratello, strafatto di oppio, che al risveglio si sarebbe poi auto-accusato. Enrico riesce quindi a far scarcerare Vittorio e a provare che la lavandaia Beatrice era complice di Alberto e che è stata lei a rubare la collana di Matilde. Confidandosi con Enrico, Lidia racconta che il padre si era molto indebitato con Antonio Muraro tanto da vendergli la villa e da prometterla in sposa al figlio Alberto. Ecco perché Lidia era scappata di casa. Enrico è esterrefatto da questo racconto e decide di aiutarla con il ricorso.

Quarto episodio

Margherita Sangiacomo, condannata per aver ucciso il professor Braschi avvelenandolo, si è ammalata in carcere e le viene concesso di soggiornare in un convento torinese in attesa di una decisione definitiva riguardo alle sue condizioni di salute. Lidia la convince a farsi difendere dal fratello ma scopre che lei ha ucciso veramente il professore perché responsabile della morte di sua madre e di altre prostitute che usava come cavie per i suoi esperimenti sulla scarlattina. Convinta da Lidia, Margherita in aula confessa l’omicidio.

La legge di Lidia Poët: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de La legge di Lidia Poët, ma qual è il cast completo della serie tv su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matilda De Angelis: Lidia Poët

Eduardo Scarpetta: Jacopo Barberis

Pier Luigi Pasino: Enrico Poët

Sara Lazzaro: Teresa Barberis

Sinéad Thornhill: Marianna Poët

Dario Aita: Andrea Caracciolo

Gianmarco Saurino: Pierluigi Fourneau

Liliana Bottone: Grazia Fontana

Ninni Bruschetta: Giovanni Cantamessa

Streaming e tv

Dove vedere La legge di Lidia Poët in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda martedì 1 e 8 e mercoledì 9 settembre 2026 alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.