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Colombiana: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Colombiana: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 8 settembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Colombiana, film thriller del 2011 diretto da Olivier Megaton, scritto e co-prodotto da Luc Besson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Colombia 1992. La piccola Cataleya Restrepo, di 9 anni, vive a Bogotà con i genitori, Fabio e Alicia: in particolare il padre intrattiene rapporti malavitosi con Don Luis, per il quale il suo scagnozzo Marco fa tutto il lavoro sporco. Al termine di un incontro durante il quale Fabio rivela a Don Luis la sua intenzione di lasciare la cosca, Don Luis manda Marco ad eliminare tutta l’innocente famiglia Restrepo: Fabio, prevedendo questa mossa, si sta preparando a scappare, quando viene accerchiato nella propria dimora e, dopo l’assassinio della moglie Alicia, non può fare altro che rispondere al fuoco. La piccola Cataleya viene lasciata in disparte e le viene affidato il “passaporto” per la sua libertà, un microchip contenente il file che dovrà consegnare all’ambasciata statunitense. Fabio non ha scampo, ma Cataleya sfugge a Marco, al quale pugnala una mano promettendogli con forza formidabile che “verrà un giorno” in cui ucciderà una volta per tutte Don Luis.

Colombiana: il cast

Abbiamo visto la trama di Colombiana, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Zoe Saldana: Cataleya Restrepo
  • Jordi Mollà: Marco
  • Lennie James: James Ross
  • Cliff Curtis: Emilio Restrepo
  • Beto Benites: Don Luis
  • Michael Vartan: Danny Delanay
  • Amandla Stenberg: Cataleya da piccola
  • Callum Blue: Steve Richard
  • Cynthia Addai-Robinson: Alicia Restrepo
  • Jesse Borrego: Fabio Restrepo
  • Ofelia Medina: Mama
  • Angel Garnica: Pepe
  • Sam Douglas: William Woodgard
  • Graham McTavish: Capo Marshal Warren
  • Max Martini: Agente Robert Williams
  • Doug Rao: Michael Shino
  • Charles Maquignon: Sergente Bill Attwood
  • Affif Ben Badra: Gennaro Rizzo

Streaming e tv

Dove vedere Colombiana in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 8 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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