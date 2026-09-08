Colombiana: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 8 settembre 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Colombiana, film thriller del 2011 diretto da Olivier Megaton, scritto e co-prodotto da Luc Besson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Colombia 1992. La piccola Cataleya Restrepo, di 9 anni, vive a Bogotà con i genitori, Fabio e Alicia: in particolare il padre intrattiene rapporti malavitosi con Don Luis, per il quale il suo scagnozzo Marco fa tutto il lavoro sporco. Al termine di un incontro durante il quale Fabio rivela a Don Luis la sua intenzione di lasciare la cosca, Don Luis manda Marco ad eliminare tutta l’innocente famiglia Restrepo: Fabio, prevedendo questa mossa, si sta preparando a scappare, quando viene accerchiato nella propria dimora e, dopo l’assassinio della moglie Alicia, non può fare altro che rispondere al fuoco. La piccola Cataleya viene lasciata in disparte e le viene affidato il “passaporto” per la sua libertà, un microchip contenente il file che dovrà consegnare all’ambasciata statunitense. Fabio non ha scampo, ma Cataleya sfugge a Marco, al quale pugnala una mano promettendogli con forza formidabile che “verrà un giorno” in cui ucciderà una volta per tutte Don Luis.

Colombiana: il cast

Abbiamo visto la trama di Colombiana, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Zoe Saldana: Cataleya Restrepo

Jordi Mollà: Marco

Lennie James: James Ross

Cliff Curtis: Emilio Restrepo

Beto Benites: Don Luis

Michael Vartan: Danny Delanay

Amandla Stenberg: Cataleya da piccola

Callum Blue: Steve Richard

Cynthia Addai-Robinson: Alicia Restrepo

Jesse Borrego: Fabio Restrepo

Ofelia Medina: Mama

Angel Garnica: Pepe

Sam Douglas: William Woodgard

Graham McTavish: Capo Marshal Warren

Max Martini: Agente Robert Williams

Doug Rao: Michael Shino

Charles Maquignon: Sergente Bill Attwood

Affif Ben Badra: Gennaro Rizzo

Streaming e tv

Dove vedere Colombiana in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 8 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.