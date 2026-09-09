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Erica – Una detective per caso: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Erica – Una detective per caso: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, mercoledì 9 settembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Erica – Una detective per caso, la nuova serie tv diretta da Ciro D’Emilio (adattamento italiano della serie di successo francese ERICA, tratta dai romanzi “Erica Falck” scritti da Camilla Läckberg) con un cast guidato da Vanessa Incontrada e Francesco Scianna, affiancati da Ivana Lotito. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Erica torna a Piombino dopo quattro mesi e si ritrova coinvolta in un nuovo caso con il commissario Leonardo che riapre il misterioso passato del Predicatore e della famiglia Corsi, mettendo alla prova la fiducia reciproca e le fragilità personali della protagonista.

Erica – Una detective per caso: il cast

Abbiamo visto la trama di Erica – Una detective per caso, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori: Vanessa Incontrada, Francesco Scianna, Ivana Lotito, Giampiero De Concilio, Valerio Morigi, Josafat Vagni e Fabio Vezzosi.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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