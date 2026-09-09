È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 9 settembre 2026 su Rete 4

Questa sera, mercoledì 9 settembre 2026, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 9 settembre 2026, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Anticipazioni e ospiti 9 settembre 2026

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi sarà ospite del nuovo appuntamento con “È sempre Cartabianca”. Spazio, inoltre, a un viaggio nella Sassonia-Anhalt, lo Stato federato tedesco in cui il partito di estrema destra Alternative für Deutschland ha trionfato alle elezioni. E ancora, un approfondimento economico sulle contraddizioni nell’accesso alle cure sanitarie nel nostro Paese: se da un lato 5,8 milioni di persone hanno rinunciato a prestazioni essenziali, c’è chi può concedersi costose strutture specializzate in trattamenti per rallentare il processo di invecchiamento e migliorare la qualità della vita. Tra gli ospiti anche: Antonio Padellaro, Gianni Alemanno e Andrea Scanzi.

Cartabianca, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma È sempre Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – mercoledì 9 settembre 2026 – su Rete 4. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando. Ma È sempre Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma Mediaset Infinity, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Mediaset Infinity è gratuita.