Erica – Una detective per caso streaming e diretta tv: dove vedere seconda puntata

Questa sera, mercoledì 9 settembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Erica – Una detective per caso, la nuova serie tv diretta da Ciro D’Emilio (adattamento italiano della serie di successo francese ERICA, tratta dai romanzi “Erica Falck” scritti da Camilla Läckberg) con un cast guidato da Vanessa Incontrada e Francesco Scianna, affiancati da Ivana Lotito. Dove vedere Erica – Una detective per caso in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Canale 5.

Erica – Una detective per caso streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet, smart tv e smartphone.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Erica – Una detective per caso su Canale 5? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima mercoledì 2 settembre 2026; la terza e ultima mercoledì 16 settembre 2026. Di seguito la programmazione completa: