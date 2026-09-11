Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 11 settembre 2026

Questa sera, venerdì 11 settembre 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, i risvolti del femminicidio di Lorena Isceri, la donna scaraventata giù da un cavalcavia dell’autostrada A1 dall’ex fidanzato Federico Vella, che successivamente si è tolto la vita. Si indaga sui misteri della mente dell’uomo e sui motivi che lo hanno portato a uccidere la quarantacinquenne. In diretta dal paese natale della vittima Squinzano, collegamenti per la fiaccolata in suo onore. Si torna poi sulla vicenda di Garlasco, in attesa della chiusura delle indagini prevista per il 28 settembre. Infine, spazio alla vicenda di Pamela Genini, con Francesco Dolci ospite in studio, il quale, da unico indagato, continua a professarsi innocente per la profanazione della tomba della donna. Il parterre degli ospiti è composto da Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Gianluca Zanella, Tiziana Maiolo, Marco Oliva, Grazia Longo, Paolo Reale e Massimo Picozzi.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 11 settembre 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.