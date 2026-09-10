Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 settembre 2026

Questa sera, giovedì 10 settembre 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Un’intervista a Ignazio La Russa sarà al centro dell’appuntamento di oggi, giovedì 10 settembre, con “Dritto e rovescio”, il programma condotto da Paolo Del Debbio. Con il Presidente del Senato si analizzerà lo scenario politico nazionale e internazionale, dalla vittoria in Germania del partito di estrema destra AfD fino alla situazione in Italia. A seguire, ampio spazio al tema della sicurezza: dopo la vicenda di Torino, si torna a discutere di un nuovo caso che vede coinvolto un cittadino straniero che, a Roma, dopo un’aggressione alle forze dell’ordine, è stato subito rilasciato. Infine, la cronaca con il femminicidio di Lorena Isceri, uccisa dall’ex compagno Federico Vella a Barberino del Mugello. Tra gli ospiti anche: Galeazzo Bignami (FdI), Paolo Romano (PD) e Antonio Maria Rinaldi (FN), Alessandro Morelli (Lega), Luca Boccoli (Avs) e Marco Furfaro (PD).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 10 settembre 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.