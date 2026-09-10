Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:05
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 settembre 2026

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 settembre 2026

Questa sera, giovedì 10 settembre 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Un’intervista a Ignazio La Russa sarà al centro dell’appuntamento di oggi, giovedì 10 settembre, con “Dritto e rovescio”, il programma condotto da Paolo Del Debbio. Con il Presidente del Senato si analizzerà lo scenario politico nazionale e internazionale, dalla vittoria in Germania del partito di estrema destra AfD fino alla situazione in Italia. A seguire, ampio spazio al tema della sicurezza: dopo la vicenda di Torino, si torna a discutere di un nuovo caso che vede coinvolto un cittadino straniero che, a Roma, dopo un’aggressione alle forze dell’ordine, è stato subito rilasciato. Infine, la cronaca con il femminicidio di Lorena Isceri, uccisa dall’ex compagno Federico Vella a Barberino del Mugello. Tra gli ospiti anche: Galeazzo Bignami (FdI), Paolo Romano (PD) e Antonio Maria Rinaldi (FN), Alessandro Morelli (Lega), Luca Boccoli (Avs) e Marco Furfaro (PD).

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 10 settembre 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Le cose che non sai: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 10 settembre
TV / Hotel Costiera: le anticipazioni (trama e cast) della serie tv su Canale 5
TV / La vita da grandi: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Le cose che non sai: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 10 settembre
TV / Hotel Costiera: le anticipazioni (trama e cast) della serie tv su Canale 5
TV / La vita da grandi: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv mercoledì 9 settembre: Il sesso degli angeli, E’ sempre Cartabianca
TV / Rino Gaetano – Sempre più blu: tutto quello che c’è da sapere sul documentario
TV / La legge di Lidia Poët: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Il sesso degli angeli: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Erica – Una detective per caso streaming e diretta tv: dove vedere seconda puntata
TV / La legge di Lidia Poët streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Erica – Una detective per caso: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
Ricerca