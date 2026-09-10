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Hotel Costiera: le anticipazioni (trama e cast) della serie tv su Canale 5

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Hotel Costiera: le anticipazioni (trama e cast) della serie tv

Questa sera, giovedì 10 settembre 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Hotel Costiera, serie televisiva italo-statunitense diretta da Adam Bernstein e Giacomo Martelli. Distribuita da Prime Video il 24 settembre 2025. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’ex marine Daniel DD De Luca è tornato nel paese della sua infanzia e lavora come fixer dell’esclusivo Hotel Villa Costiera e aiuta gli ospiti a togliersi dai guai. Ma, oltre al lavoro ufficiale, Daniel è impegnato a ritrovare Alice, la figlia del proprietario dell’hotel, di cui è l’unico ad aver intravisto il presunto rapitore…

Il fixer è una figura borderline, che indica qualcuno specializzato nel “risolvere problemi”, spesso operando dietro le quinte o in situazioni limite. Questo genere di consulente viene ingaggiato per gestire crisi diplomatiche, scandali mediatici o richieste stravaganti, assicurandosi che tutto rimanga nella più totale riservatezza.

De Luca, quindi, non è un semplice concierge. Da ex marine, poi, usa le abilità tattiche e la freddezza per proteggere la reputazione della prestigiosa Villa Costiera. E gestire ospiti d’élite che si trovano in situazioni compromettenti, come muoversi tra le pieghe della legge per scoprire la verità sulla scomparsa di Alice, quindi, sono il pane quotidiano del bel DD…

Hotel Costiera: il cast

Abbiamo visto la trama di Hotel Costiera, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Jesse Williams: Daniel De Luca
  • Jordan Alexandra: Genny Ramirez
  • Maria Chiara Giannetta: Adele Caetani
  • Antonio Gerardi: Bignè
  • Sam Haygarth: conte Tancredi Villanova-Rochester
  • Tommaso Ragno: Augusto Caetani
  • Pierpaolo Spollon: Bruno Lombardi
  • Amanda Campana: Alice Caetani

Streaming e tv

Dove vedere Hotel Costiera in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 10 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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