Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:05
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Le cose che non sai: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 10 settembre

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Le cose che non sai: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 10 settembre

Questa sera, giovedì 10 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Le cose che non sai, il programma di Eleonora Daniele. Un viaggio immersivo nella storia di celebrità tra ricerche, segreti, testimoni, documenti, filmati, fotografie e lettere. La vicenda personale diventa un tassello della storia del nostro Paese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Ogni famiglia ha un passato che inevitabilmente contribuisce a definire la sua identità. Sono storie che, andando a ritroso negli anni, spesso si intrecciano con la grande storia degli ultimi due secoli: talvolta sono racconti noti e tramandati, talvolta sono echi nella memoria famigliare, fatti dimenticati, interrogativi o semplici curiosità. Parte da qui “Le cose che non sai”, il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Eleonora Daniele. Un viaggio immersivo, in sei puntate, nella storia familiare di dodici celebrità dove le loro vicende familiari diventano parte della grande storia.

Eleonora Daniele guiderà l’ospite in un percorso emozionante e sorprendente alla scoperta delle proprie radici, fatto di ricerche, filmati e testimonianze: tutti tasselli di un puzzle che legano insieme il passato, il presente e il futuro per rispondere ai quesiti dei protagonisti e scoprire come le radici familiari abbiano plasmato l’identità individuale. A supportare la narrazione saranno presenti in studio parenti, amici e “sconosciuti”, in qualche modo legati agli ospiti di puntata.

Filmati girati sul territorio aiuteranno a dipanare il racconto con l’ausilio di immagini di repertorio, talvolta inedite. Protagonisti della prima puntata, il giornalista e conduttore Massimo Giletti e l’attrice Claudia Gerini.

Streaming e tv

Dove vedere Le cose che non sai in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 10 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Hotel Costiera: le anticipazioni (trama e cast) della serie tv su Canale 5
TV / La vita da grandi: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 settembre 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Hotel Costiera: le anticipazioni (trama e cast) della serie tv su Canale 5
TV / La vita da grandi: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 10 settembre 2026
TV / Ascolti tv mercoledì 9 settembre: Il sesso degli angeli, E’ sempre Cartabianca
TV / Rino Gaetano – Sempre più blu: tutto quello che c’è da sapere sul documentario
TV / La legge di Lidia Poët: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Il sesso degli angeli: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Erica – Una detective per caso streaming e diretta tv: dove vedere seconda puntata
TV / La legge di Lidia Poët streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Erica – Una detective per caso: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
Ricerca