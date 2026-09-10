Le cose che non sai: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 10 settembre

Questa sera, giovedì 10 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Le cose che non sai, il programma di Eleonora Daniele. Un viaggio immersivo nella storia di celebrità tra ricerche, segreti, testimoni, documenti, filmati, fotografie e lettere. La vicenda personale diventa un tassello della storia del nostro Paese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Ogni famiglia ha un passato che inevitabilmente contribuisce a definire la sua identità. Sono storie che, andando a ritroso negli anni, spesso si intrecciano con la grande storia degli ultimi due secoli: talvolta sono racconti noti e tramandati, talvolta sono echi nella memoria famigliare, fatti dimenticati, interrogativi o semplici curiosità. Parte da qui “Le cose che non sai”, il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Eleonora Daniele. Un viaggio immersivo, in sei puntate, nella storia familiare di dodici celebrità dove le loro vicende familiari diventano parte della grande storia.

Eleonora Daniele guiderà l’ospite in un percorso emozionante e sorprendente alla scoperta delle proprie radici, fatto di ricerche, filmati e testimonianze: tutti tasselli di un puzzle che legano insieme il passato, il presente e il futuro per rispondere ai quesiti dei protagonisti e scoprire come le radici familiari abbiano plasmato l’identità individuale. A supportare la narrazione saranno presenti in studio parenti, amici e “sconosciuti”, in qualche modo legati agli ospiti di puntata.

Filmati girati sul territorio aiuteranno a dipanare il racconto con l’ausilio di immagini di repertorio, talvolta inedite. Protagonisti della prima puntata, il giornalista e conduttore Massimo Giletti e l’attrice Claudia Gerini.

Streaming e tv

Dove vedere Le cose che non sai in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 10 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.