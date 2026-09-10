La vita da grandi: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, giovedì 10 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda La vita da grandi, film del 2025 diretto da Greta Scarano al suo debutto alla regia. È ispirato al libro autobiografico Mia sorella mi rompe le balle. Una storia di autismo normale dei fratelli Damiano e Margherita Tercon, presenti anche in un cameo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Irene lavora a Roma in un’azienda che produce pannelli solari, un impiego stabile ma che la fa sentire inibita nella sua creatività. La sua routine viene scossa quando la madre, che deve allontanarsi da casa assieme al marito per approfondire alcune analisi mediche a lei relative, la chiama a Rimini per prendersi cura del fratello Omar, un uomo autistico grande fan del rap e di Fabri Fibra, iperprotetto dalla famiglia e che per questo non riesce a diventare autonomo. Irene, per stimolare appunto l’autonomia del fratello, e anche per scongiurare il rischio di doversene occupare quando i loro genitori saranno troppo anziani per farlo, lo sottopone a un “corso intensivo per diventare adulti”. Tuttavia, col tempo la ragazza si rende conto di avere più in comune con Omar di quanto immaginasse, inclusi i sogni che entrambi custodiscono e che, a differenza sua, il fratello ha il coraggio di inseguire. Dopo una scioccante rivelazione di Omar, Irene decide di cambiare atteggiamento verso di lui e provare a diventare grande insieme, anche a costo di correre qualche rischio.

La vita da grandi: il cast

Abbiamo visto la trama de La vita da grandi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matilda De Angelis: Irene Nanni

Yuri Tuci: Omar Nanni

Maria Amelia Monti: Piera

Paolo Hendel: Walter

Adriano Pantaleo: Ugo

Christian Ginepro: Ludovico

Ariella Reggio: Zia Marilù

Gloria Coco: Nonna Cleta

Alessandro Cantalini: Marco

Ludovico Zucconi: Tancredi

Tom Karumathy: Artrit

Sara Setti: Sara Ravaglioli

Lorenzo Gioielli: Agente immobiliare

Mara Maionchi: sé stessa

Ferzan Özpetek: sé stesso

Malika Ayane: sé stessa

Valerio Lundini: sé stesso

Streaming e tv

Dove vedere La vita da grandi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 10 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.