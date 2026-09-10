Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 09:43
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv mercoledì 9 settembre: Il sesso degli angeli, E’ sempre Cartabianca

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Ascolti tv mercoledì 9 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 9 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Il sesso degli angeli. Su Rai 2 il basket e in seconda serata La legge di Lidia Poet. Su Rai 3 Rino Gaetano – Sempre più blu. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 Erica – Una detective per caso. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 8 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv mercoledì 9 settembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Rino Gaetano – Sempre più blu: tutto quello che c’è da sapere sul documentario
TV / La legge di Lidia Poët: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Il sesso degli angeli: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Rino Gaetano – Sempre più blu: tutto quello che c’è da sapere sul documentario
TV / La legge di Lidia Poët: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
TV / Il sesso degli angeli: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Erica – Una detective per caso streaming e diretta tv: dove vedere seconda puntata
TV / La legge di Lidia Poët streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Erica – Una detective per caso: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 9 settembre su Rete 4
TV / Ascolti tv martedì 8 settembre: La legge di Lidia Poet, La furia di un uomo, Super Karaoke
TV / Colombiana: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La legge di Lidia Poët: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
Ricerca