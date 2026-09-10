Ascolti tv mercoledì 9 settembre: Il sesso degli angeli, E’ sempre Cartabianca
Ascolti tv mercoledì 9 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 9 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda Il sesso degli angeli. Su Rai 2 il basket e in seconda serata La legge di Lidia Poet. Su Rai 3 Rino Gaetano – Sempre più blu. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 Erica – Una detective per caso. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 8 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv mercoledì 9 settembre 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.