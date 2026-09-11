Suzuki Jukebox – La notte delle Hit: anticipazioni, cantanti, scaletta (line-up), quante puntate e streaming

Questa sera, venerdì 11 settembre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit 2026, show che sostiene la passione degli italiani per la musica come forma di espressione autentica e universale, capace di trasmettere energia, emozione e senso di comunità. Il grande show celebrerà i successi che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale dagli anni ’60 ai 2000. Alla conduzione Antonella Clerici; al suo fianco Clementino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cantanti, scaletta)

Il pubblico potrà rivivere alcune delle canzoni più iconiche di sempre, interpretate dai loro protagonisti in una line-up d’eccezione e già annunciata. La serata di venerdì 11 settembre metterà insieme un mix di artisti davvero unico, capace di unire il pop di casa nostra alle grandi hit internazionali. Sul palco dell’Inalpi Arena di Torino si alterneranno Cristina D’Avena, DSL*Dire Straits Legacy, Drupi, Filippo Graziani, Irene Grandi, Loredana Bertè, Lou Bega, Nek, Neri per Caso, Nino Buonocore, Patty Pravo e gli Sugarfree. Sarà una scaletta ricca di brani che tutti conosciamo a memoria, pronti a far cantare l’intero palazzetto ed il pubblico da casa.

Suzuki Jukebox: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Suzuki Jukebox su Rai 1? In tutto andranno in onda due puntate: venerdì 11 e sabato 12 settembre 2026.

Streaming e tv

Dove vedere Suzuki Jukebox in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda stasera – venerdì 11 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.