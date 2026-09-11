Ascolti tv giovedì 10 settembre 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 10 settembre2026? Su Rai 1 è andato in onda La vita da grandi. Su Rai 3 Le cose che non sai. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Hotel Costiera. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 10 settembre 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.