Le onde del passato: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 19 febbraio

Questa sera, 19 febbraio 2025, alle ore 21.30 va in onda la prima puntata della serie Le onde del passato, la nuova serie ambientata all’Isola D’Elba che vede protagonisti Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri. La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Giulio Manfredonia, vanta nel cast, tra gli altri, anche Fausto Maria Sciarappa, Fiorenza Pieri, Silvia Mazzieri, Maria Rosaria Russo, Andrea Tidona, Sergio Albelli, Maurizio Donadoni ed Enea Barozzi. Vediamo le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni

La storia si apre nel 2004, dove Anna e la sua amica Tamara (Irene Ferri), entrambe giovani e appassionate di musica, si trovano a vivere un incubo durante una serata su uno yacht. Quella notte segnerà per sempre le loro vite, poiché entrambe diventano vittime di una violenza da parte di un gruppo di sconosciuti.

Dopo vent’anni, il destino chiama di nuovo Anna a tornare sull’isola d’Elba, il luogo del suo trauma, dopo che Tamara la contatta per chiedere aiuto. Tamara è rimasta sull’isola e ha aperto un B&B specializzato in vacanze terapeutiche, ma ora si trova coinvolta in un’accusa di omicidio. La situazione costringe Anna a confrontarsi non solo con i ricordi dolorosi, ma anche a riscoprire il legame indissolubile che la unisce a Tamara.

L’amicizia tra le due donne è al centro della narrazione, ma il mistero dell’omicidio diventa il motore che spinge Anna a collaborare con Luca, il commissario di polizia interpretato da Giorgio Marchesi, che vent’anni prima l’aveva soccorsa. Il loro legame si complica in un mix di emozioni, tra il passato traumatico e le nuove rivelazioni che emergono durante le indagini. La serie promette di esplorare tematiche profonde, come il trauma, il perdono e la ricerca della verità.

Le onde del passato: il cast

La serie tv riporta su Canale 5 Anna Valle, protagonista per due stagioni di Luce dei tuoi occhi, e Giorgio Marchesi, visto in Vanina-Un vicequestore a Catania. Il cast, però, include anche Irene Ferri, Fausto Maria Sciarappa, Fiorenza Pieri, Silvia Mazzieri, Maria Rosaria Russo, Vittoria Mangani e Margot Adam.

Streaming e tv