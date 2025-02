Le onde del passato: trama, cast, quante puntate, location e streaming della serie su Canale 5

Le onde del passato è la nuova serie in onda su Canale 5 protagonisti Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri. Appuntamento in prima visione per sei puntate a partire dal 19 e 21 febbraio 2025. Nel 2004 Anna (Anna Valle) e Tamara (Irene Ferri) sono due amiche inseparabili con la passione per la musica e insieme formano un duo musicale di successo. La serie è ambientata all’Isola d’Elba. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Isola d’Elba, 2004: Anna Reali (Anna Valle) e Tamara Valente (Irene Ferri) sono due amiche inseparabili con la passione per la musica e insieme formano un duo musicale di successo. Nel corso di una serata su uno yacht, le due giovani sono vittime di violenza da parte di un gruppo di sconosciuti. Vent’anni dopo: Anna è diventata una pilota d’aerei che dopo il trauma subito ha costruito attorno a sé una fortezza invalicabile, mentre l’amica è rimasta sull’isola, dove ha aperto il B&B “Le Sirene”, specializzato in vacanze terapeutiche per gli ospiti che desiderano far pace con sé stessi e curare le ferite dell’anima. All’improvviso, una telefonata di Tamara, che non sentiva da vent’anni, fa sprofondare di nuovo Anna nell’incubo: “LUI è qui”, rivela Tamara ad Anna, “vieni subito”. Ma chi è LUI? Un ricco turista milanese, ma per Anna e Tamara uno dei colpevoli di quell’orrendo crimine che sconvolse per sempre le loro vite. Scoperta la sua presenza sull’isola, Tamara l’ha tramortito e imprigionato in un capanno, per farsi rivelare i nomi dei suoi complici. Ma quando torna da lui insieme ad Anna, l’uomo è morto. Sul suo petto, un foro di proiettile.

Tamara diventa subito la prima sospettata del delitto e Anna farà di tutto per scagionarla. A indagare sull’omicidio – e sulle due amiche – il commissario Luca Bonnard (Giorgio Marchesi), lo stesso uomo che, in quella fatidica notte, salvò Anna dall’annegamento, dopo che si era tuffata dalla barca su cui lei e Tamara stavano subendo violenza. Luca non ha mai dimenticato gli occhi magnetici di quella “sirena” che ha salvato dalle acque: sarà difficile per entrambi separare il sospetto dall’attrazione e lasciarsi andare a un sentimento che diventa ogni giorno più forte. Mentre si dibatte per sviare i sospetti del bel commissario, e al contempo cerca di capire chi è il vero assassino, Anna si trova anche a fare da madre a Mia (Margot Adam), la figlia di Tamara che non sa di essere nata da quella orribile notte, e a prendersi cura degli ospiti del B&B “Le Sirene”. Sullo sfondo, i magnifici scenari e il mare cristallino dell’Isola d’Elba e una piccola comunità con la sua rete di relazioni, in cui non mancano segreti, bugie, corruzione, ricatti, che l’indagine di Anna e Luca sveleranno pian piano, per arrivare a un finale sorprendente.

Le onde del passato: il cast della serie

Anna Valle veste i panni di Anna Reali, che dopo il trauma subito sullo yatch ha deciso di cambiare vita e diventare pilota di aerei. Eletta Miss Italia nel 1995, interpreta inizialmente alcuni fotoromanzi per poi affermarsi come attrice in diverse fiction. Tra le ultime, Luce dei tuoi occhi, in cui interpretava l’étoile Emma Conti. L’attrice e conduttrice Irene Ferri, classe 1972, presta il volto a Tamara Valente, l’amica di Anna che decide di restare sull’isola e dedicarsi alla gestione di un B&B. Ad aiutarla nell’attività, la figlia Mia, interpretata da Margot Adam. A indagare sul caso sarà il commissario Luca Bonnard, ovvero Giorgio Marchesi. Nato a Bergamo il 23 febbraio 1974, si avvicina presto al mondo del cinema e del teatro, prendendo parte anche a progetti internazionali come Mission: Impossible III. Nel cast della serie tv Le onde del passato, anche Fausto Maria Sciarappa, Fiorenza Pieri, Silvia Mazzieri, Maria Rosaria Russo, Vittoria Mangani e tanti altri.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Le onde del passato? La serie è composta da 12 episodi, per un totale di sei prime serate, a cominciare dal 19 e 21 febbraio 2025. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare).

Prima puntata: 19 febbraio 2025

Seconda puntata: 21 febbraio 2025

Terza puntata: 26 febbraio 2025

Quarta puntata: 5 marzo 2025

Quinta puntata: 12 marzo 2025

Sesta puntata: 19 marzo 2025

Location

Qual è la location di Le onde del passato? La serie è ambientata sull’isola d’Elba. Protagonisti sono Anna Valle e Giorgio Marchesi.

Streaming e tv

Dove vedere Le onde del passato in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 in prima serata dal 19 febbraio 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.