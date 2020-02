Le Iene 2020, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 25 febbraio

Questa sera, 25 febbraio 2020, su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show. Alla conduzione la coppia Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con la consueta partecipazione e l’irriverenza della Gialappa’s Band.

Da oggi inoltre, Le Iene torneranno con il loro doppio appuntamento settimanale, sia il martedì con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, sia il giovedì con le tre conduttrici Roberta Rei, Nina Palmieri e Veronica Ruggeri che si alternano con Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

Anche la puntata di stasera, tra l’altro, vedrà lo show andare in onda senza pubblico in studio: una decisione che varrà anche per l’appuntamento del 27 febbraio come richiesto dalla regione Lombardia per il contenimento della diffusione del Coronavirus.

Come sempre previsti tanti servizi di vario genere, dalle inchieste più serie agli scherzi e ai servizi più leggeri, animeranno la serata di Italia 1. Ampio spazio, inoltre, verrà dedicato proprio all’emergenza Coronavirus che sta colpendo il nostro Paese. Al momento sono sette le vittime accertate, tutte persone che già presentavano altre patologie. Quanto c’è realmente da preoccuparsi?

In questi giorni molti italiani, presi probabilmente dalla psicosi, hanno svaligiato i supermercati in cerca di scorte alimentari e le farmacia per trovare le mascherine. Il governo intanto cerca di fare il punto ed evitare allarmismi, dando comunque risposte concrete.

Di seguito vediamo le anticipazioni della puntata di questa sera, martedì 25 febbraio 2020 su Italia 1.

Le Iene, anticipazioni: i servizi della puntata di stasera, 25 febbraio 2020

Per quanto riguarda i servizi di stasera, Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli tornano sul tema Coronavirus mostrando l’incontro avvenuto con gli italiani, originari di Modena, ritornati a casa da Wuhan e usciti da poco dalla quarantena presso l’ospedale della Cecchignola di Roma.

Ismaele La Vardera racconta la storia di una nostra connazionale, originaria di Catania, tornata dalla Cina con un volo atterrato in una città diversa da quella in cui erano stati chiusi gli scali. L’inviato l’ha accompagnata al Policlinico di Catania per capire quali siano le procedure adottate dal distretto sanitario in caso di eventuale contagio.

Un altro servizio sul tema della puntata di oggi de Le Iene, secondo le anticipazioni, è un ritratto di come i media e i maggiori quotidiani del mondo stiano illustrando quello che sta succedendo in Italia a causa del coronavirus.

Spazio poi ad altri argomenti e servizi. Continua l’inchiesta di Gaetano Pecoraro con nuovi particolari sul caso Antoci e su come sarebbe stato trattato dalla commissione antimafia della regione Sicilia.

L’appuntamento con la popolare trasmissione di Italia 1 parte già dalle 20.45 la nuova fascia “Iene.it: aspettando Le Iene” di Giulia Innocenzi, in diretta Facebook sulla pagina de Le Iene, su Iene.it e su Mediasetplay. L’infettivologo Matteo Bassetti e il filosofo Stefano Bonaga risponderanno alle domande sul coronavirus raccolte dalla rete.

Potrebbero interessarti I sopravvissuti: chi sono Vera Gemma e Gennaro Lillio, concorrenti a Pechino Express 2020 Bangkok, la terza tappa di Pechino Express 2020 nella capitale thailandese Alessandro Marcelli, chi è il medico di Pechino Express 2020

Appuntamento dunque stasera, 25 febbraio 2020, su Italia 1 con Le Iene Show con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Nasce Iene.it: aspettando Le Iene

Da giovedì 20 febbraio, parte alle 20:30 la nuova fascia digital Iene.it: aspettando le Iene, condotta da Giulia Innocenzi e trasmessa in diretta streaming su MediasetPlay e anche sulla pagina Facebook del programma.

In questa striscia verranno mandati in onda contenuti inediti pensati e realizzati dalla redazione, anteprime di quello che sarà mostrato nelle puntate e approfondimenti originali, nonché interviste agli ospiti presenti in studio.

Dove vedere Italia 1 in streaming