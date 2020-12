Le Iene 2020, le anticipazioni e i servizi della puntata dell’8 dicembre su Italia 1

Questa sera, martedì 8 dicembre 2020, va in onda su Italia 1 una nuova puntata de Le Iene, la popolare trasmissione che da anni intrattiene il pubblico con scherzi, inchieste e approfondimenti. Come da tradizione stasera assisteremo a servizi di vario genere, da quelli più leggeri alle inchieste e gli approfondimenti. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 8 dicembre 2020.

Anticipazioni e servizi di stasera

Secondo le anticipazioni di questa sera, a Le Iene si parlerà della Danimarca: la nazione infatti si è prefissata di mettere fine, entro il 2050, all’era dei combustibili fossili. Inoltre nei prossimi 10 anni è intenzionata a ridurre del 70% le emissioni nell’atmosfera. Di questo si parlerà in un dettagliato servizio, arricchito da dichiarazioni ufficiali del ministro dell’Ambiente Dan Jorgensen.

A Le Iene si parlerà poi ampiamente del caso Patrick Zaki: il ragazzo, attivista per i diritti civili trattenuto in Egitto per più di 10 mesi, rimarrà per altri 45 giorni in carcere. Tra i servizi di questa sera, 8 dicembre 2020, un nuovo incontro con Giuseppe Morgante. L’uomo, sfregiato con l’acido da una donna, è in attesa delle prossime operazioni, rimandate tutte a causa del Covid.

Altri servizi di oggi a Le Iene, secondo le anticipazioni, tratteranno il tema del virus. Si parlerà ad esempio dei test fai da te casalinghi negli Stati Uniti. In alcune zone d’America, infatti, è stato autorizzato l’utilizzo di un test molecolare casalingo in grado di diagnosticare il Coronavirus in circa 30 minuti di tempo.

Un approfondimento riguarderà l’Asia orientale, che al contrario di quello che ci si sarebbe aspettato, ha sofferto molto meno rispetto all’Occidente il peso della pandemia. Infine spazio al Prof. Giancarlo Isaia, geriatra dell’Università di Torino, il quale si esprimerà in merito all’efficacia della vitamina D contro il Coronavirus.

Punto forte de Le Iene 2020 sono ovviamente i servizi e le inchieste. Tornano dunque gli inviati più amati dal pubblico, per interviste e approfondimenti di vario genere. Non mancano ovviamente servizi leggeri e gli immancabili scherzi ai vip. Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

