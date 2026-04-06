Le donne della Bibbia: trama e cast della seconda puntata

Questa sera, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata de Le donne della Bibbia, una serie tv epica a tema biblico, girata tra Roma e Matera, “fedele drammatizzazione del Libro della Genesi, raccontata attraverso gli occhi di donne coraggiose e appassionate, i cui discendenti avrebbero plasmato il futuro della fede come la conosciamo oggi”, diretta da Danny Cannon e Catriona Mckenzie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La profezia divide la casa: Isacco sostiene il diritto del maggiore, Rebecca vede nel minore l’eletto per la discendenza. Sul letto di morte, Abramo ribadisce la volontà del Signore, riaccendendo un contrasto che segnerà il futuro della famiglia. La scelta innescherà una rivalità fraterna che si riverserà anche su Lia e Rachele, due sorelle fino ad allora inseparabili che diventeranno rivali sia in amore che nella maternità: le due saranno legate a doppio filo a Giacobbe, innamorato di Rachele ma costretto da Labano a sposare Lia. Vincolato all’usanza, Giacobbe attenderà altri sette anni per poter sposare Rachele.

Le donne della Bibbia: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de Le donne della Bibbia, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: