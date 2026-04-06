Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Le donne della Bibbia: trama e cast della seconda puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Le donne della Bibbia: trama e cast della seconda puntata

Questa sera, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata de Le donne della Bibbia, una serie tv epica a tema biblico, girata tra Roma e Matera, “fedele drammatizzazione del Libro della Genesi, raccontata attraverso gli occhi di donne coraggiose e appassionate, i cui discendenti avrebbero plasmato il futuro della fede come la conosciamo oggi”, diretta da Danny Cannon e Catriona Mckenzie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La profezia divide la casa: Isacco sostiene il diritto del maggiore, Rebecca vede nel minore l’eletto per la discendenza. Sul letto di morte, Abramo ribadisce la volontà del Signore, riaccendendo un contrasto che segnerà il futuro della famiglia. La scelta innescherà una rivalità fraterna che si riverserà anche su Lia e Rachele, due sorelle fino ad allora inseparabili che diventeranno rivali sia in amore che nella maternità: le due saranno legate a doppio filo a Giacobbe, innamorato di Rachele ma costretto da Labano a sposare Lia. Vincolato all’usanza, Giacobbe attenderà altri sette anni per poter sposare Rachele.

Le donne della Bibbia: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata de Le donne della Bibbia, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Minnie Driver: Sara
  • Natacha Karam: Agar
  • Alexa Davalos: Rebecca
  • Millie Brady: Lia
  • Blu Hunt: Rachele
  • Jeffrey Donovan: Abramo
  • Tom Mison
  • Tom Payne
  • Ben Robson
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Io e te dobbiamo parlare: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Le donne della Bibbia streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Io e te dobbiamo parlare: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Le donne della Bibbia streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Transporter 3: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
TV / The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: lo show di Rai 2 con Paola Perego e Gabriele Vagnato
TV / Ascolti tv domenica 5 aprile: Filumena Marturano, Le donne della Bibbia, Anche meno
TV / Messa in tv 6 aprile 2026 (Lunedì dell’Angelo), dove vedere: orari, luogo, streaming
TV / Il Borgo dei Borghi 2026, vincitore: chi ha vinto oggi, 5 aprile
TV / Filumena Marturano: tutto quello che c’è da sapere sulla versione 2022 in onda su Rai 1
TV / Le donne della Bibbia: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv
Ricerca