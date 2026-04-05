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Le donne della Bibbia: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

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di Anton Filippo Ferrari
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Le donne della Bibbia: trama, cast, quante puntate e streaming

Domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Le donne della Bibbia, una serie tv epica a tema biblico, girata tra Roma e Matera, “fedele drammatizzazione del Libro della Genesi, raccontata attraverso gli occhi di donne coraggiose e appassionate, i cui discendenti avrebbero plasmato il futuro della fede come la conosciamo oggi”, diretta da Danny Cannon e Catriona Mckenzie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Cinque figure femminili – centrali – dell’Antico Testamento: Sara e la sua servitrice Agar, la pronipote di Sara, Rebecca, e le nipoti di Rebecca, le sorelle Lia e Rachele. Sara, sposata con Abramo e desiderosa di avere un figlio, prende una decisione che coinvolge Agar, e che cambierà per sempre il destino della sua famiglia. Decisa a garantire il destino del suo figlio prediletto, Rebecca interviene nella vita dei suoi figli, dando vita a una leggendaria rivalità fraterna. Lia e Rachele, un tempo sorelle inseparabili, diventano rivali sia in amore che nella maternità.

Le donne della Bibbia: il cast

Abbiamo visto la trama de Le donne della Bibbia, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Minnie Driver: Sara
  • Natacha Karam: Agar
  • Alexa Davalos: Rebecca
  • Millie Brady: Lia
  • Blu Hunt: Rachele
  • Jeffrey Donovan: Abramo
  • Tom Mison
  • Tom Payne
  • Ben Robson

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Le donne della Bibbia su Canale 5? In tutto andranno in onda due puntate: la prima domenica 5 aprile; la seconda e ultima lunedì 6 aprile.

Streaming e tv

Dove vedere Le donne della Bibbia in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026 alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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