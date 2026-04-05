Le donne della Bibbia: trama, cast, quante puntate e streaming

Domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Le donne della Bibbia, una serie tv epica a tema biblico, girata tra Roma e Matera, “fedele drammatizzazione del Libro della Genesi, raccontata attraverso gli occhi di donne coraggiose e appassionate, i cui discendenti avrebbero plasmato il futuro della fede come la conosciamo oggi”, diretta da Danny Cannon e Catriona Mckenzie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Cinque figure femminili – centrali – dell’Antico Testamento: Sara e la sua servitrice Agar, la pronipote di Sara, Rebecca, e le nipoti di Rebecca, le sorelle Lia e Rachele. Sara, sposata con Abramo e desiderosa di avere un figlio, prende una decisione che coinvolge Agar, e che cambierà per sempre il destino della sua famiglia. Decisa a garantire il destino del suo figlio prediletto, Rebecca interviene nella vita dei suoi figli, dando vita a una leggendaria rivalità fraterna. Lia e Rachele, un tempo sorelle inseparabili, diventano rivali sia in amore che nella maternità.

Le donne della Bibbia: il cast

Abbiamo visto la trama de Le donne della Bibbia, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Minnie Driver: Sara

Natacha Karam: Agar

Alexa Davalos: Rebecca

Millie Brady: Lia

Blu Hunt: Rachele

Jeffrey Donovan: Abramo

Tom Mison

Tom Payne

Ben Robson

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Le donne della Bibbia su Canale 5? In tutto andranno in onda due puntate: la prima domenica 5 aprile; la seconda e ultima lunedì 6 aprile.

Streaming e tv

Dove vedere Le donne della Bibbia in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026 alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.