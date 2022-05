Chi è Laura Pausini, la conduttrice dell’Eurovision Song Contest 2022

Chi è Laura Pausini, la conduttrice dell’Eurovision Song Contest 2022? La sua voce è conosciuta in tutto il mondo, ma il pubblico italiano è quello a cui è più affezionata, sin dai tempi di Sanremo. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Scopriamolo insieme.

Chi è Laura Pausini: età, programmi, Instagram

Laura Pausini è una delle voci italiane più seguite e amate al mondo, sin dai tempi del Festival di Sanremo che negli anni ’90 le ha regalato immensa popolarità. Da quell’edizione, infatti, non si è mai fermata. Tutto ha avuto inizio con “La solitudine”, un brano romantico e drammatico che ha trionfato nella sezione Novità di Sanremo 1993. Una carriera brillante, che l’ha portata in giro per il mondo, dall’Europa all’America Latina, permettendole di incidere brani anche in spagnolo, inglese e francese. Ha lavorato con tantissimi artisti internazionali come Madonna, Gloria Estefan e Michael Bublé e di recente ha partecipato anche agli Oscar per il brano Io sì. Pur non avendo vinto l’Academy Award, con quella canzone ha portato a casa il suo primo Golden Globe. Su Prime Video, nel 2022, ha proposto un film documentario “Piacere di conoscerti”, che parte dalla sua ultima canzone “La scatola”. La cantante è molto social: su Instagram è seguita da 3,8 milioni di fan.

Eurovision Song Contest 2022 streaming e TV

Dove vedere l’Eurovision Song Contest 2022 in diretta TV e streaming? L’appuntamento musicale internazionale va in onda in diretta da Torino sui piccoli schermi di Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini si occupa della messa in onda dell’evento in prima serata. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando così come al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguirlo tramite pay-tv di Sky può farlo al tasto 101. Se vi interessa seguire l’appuntamento musicale via streaming potete accedere gratuitamente a RaiPlay previa registrazione. La diretta è disponibile anche via radio con Rai Radio 2.