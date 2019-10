L’Assedio di Daria Bignardi: le anticipazioni sul nuovo programma dal 16 ottobre sul Nove

Dopo l’esperienza da direttrice di Rai 3, Daria Bignardi torna in tv come conduttrice di un programma. L’Assedio, questo il titolo, va in onda da mercoledì 16 ottobre in prima serata sul Nove alle 21.25, in una trasmissione che mette al centro le interviste, come da grande tradizione per la presentatrice di Ferrara.

L’Assedio va in onda ogni settimana in prima serata sul Nove, canale del Gruppo Discovery, disponibile al tasto 9 del telecomando. Un ritorno molto atteso quello di Daria Bignardi, a dieci anni dal suo L’Era Glaciale e a quatto anni dall’ultima puntata di una delle sue trasmissioni più famose, Le invasioni barbariche su La 7.

La trasmissione sarà in diretta ogni settimana, a partire dal 16 ottobre, e avrà per ogni puntata diversi ospiti, pronti a raccontarsi ai microfoni di Daria Bignardi. In tutto L’Assedio è composto da 16 puntate, le prime otto in autunno, a partire da domani, e le altre otto da fine febbraio 2020.

Il programma è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. L’Assedio è di Daria Bignardi e Giovanni Robertini scritto con Ugo Ripamonti e con Silvia Righini e Chiara Schiaffino. Collaboratori ai testi Dario Falcini, Stefano Sgambati, Ivan Carozzi. Regia Fabio Calvi, scenografia Francesca Montinaro, fotografia Daniele Savi.

L’Assedio di Daria Bignardi: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata

Tra gli ospiti della prima puntata del 16 ottobre 2019 il sindaco di Milano Beppe Sala e Giorgia Linardi, portavoce per l’Italia della Ong Sea-Watch, esperta in migrazioni e diritti umani. In studio anche Luciana Littizzetto, il giovane rapper Massimo Pericolo, il leader dei Baustelle Francesco Bianconi e Zuzu, talentuosa autrice e fumettista di graphic novel, ideatrice della sigla de L’Assedio.

Per seguire L’Assedio sul Nove via streaming basta collegarsi al servizio gratuito DPLAY (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play) di Discovery Italia, per rivedere tutte le puntate.