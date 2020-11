L’Allieva 3 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta e ultima puntata

Questa sera, domenica 8 novembre 2020, su Rai 1 va in onda la sesta e ultima puntata de L’Allieva 3, la terza stagione della fortunata serie tv con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi che tanto bene (ascolti) ha fatto nelle passate stagioni. Grande attesa dunque per il finale di stagione. Ma dove è possibile vedere l’ultima puntata della fiction L’Allieva 3 in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Come detto, per vedere L’Allieva 3 in diretta tv oggi – domenica 8 novembre 2020 – bisogna sintonizzarsi alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Le puntate sono quindi visibili in chiaro, gratis.

L’Allieva 3 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (serve registrarsi) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare i vari episodi grazie alla funzione on demand. Buona visione!

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere la sesta e ultima puntata de L’Allieva 3 in diretta tv e live streaming, ma quante puntate sono previste? Andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (totale 12 episodi). Il giorno della messa in onda è stato individuato dalla Rai per la domenica sera alle ore 21,20 (durata puntata circa 2 ore). La prima puntata andrà in onda domenica 27 settembre; l’ultima domenica 8 novembre. Ma vediamo la programmazione Rai per L’Allieva 3:

Prima puntata: domenica 27 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

domenica 27 settembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Seconda puntata: domenica 4 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA

domenica 4 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA Terza puntata: domenica 18 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA

domenica 18 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA Quarta puntata: domenica 25 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA

domenica 25 ottobre 2020, Rai 1 TRASMESSA Quinta puntata: domenica 1° novembre 2020, Rai 1 TRASMESSA

domenica 1° novembre 2020, Rai 1 TRASMESSA Sesta puntata: domenica 8 novembre 2020, Rai 1 OGGI

Potrebbero interessarti L’Allieva 3: anticipazioni, trama e cast della sesta e ultima puntata, stasera 8 novembre Che tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 8 novembre Live Non è la d’Urso: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 8 novembre 2020