L’Allieva 3: trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv

Dal 27 settembre 2020 su Rai 1 (ore 21,20) va in onda L’Allieva 3, la terza stagione della serie televisiva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale campione d’ascolti negli ultimi anni. La fiction, composta da sei puntate e dodici episodi, è tratta dai romanzi della scrittrice Alessia Gazzola, ed è diretta da Fabrizio Costa e Lodovico Gasparini. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La terza stagione della serie tv prevede sei episodi e si baserà sui romanzi di Alessia Gazzola Un po’ di follia in primavera e Arabesque. Alice Allevi, allieva di medicina legale sempre pronta a intromettersi nelle indagini, non è più un’allieva: la vedremo ormai medico legale a tutti gli effetti, ma sempre alle prese con nuovi casi da risolvere. La sua crescente autonomia professionale sembra però mettere in crisi la relazione con Claudio Conforti, che finalmente era arrivata a coronamento. Non solo: il suo rapporto con l’affascinante medico, mentore e fidanzato, sarà ulteriormente complicata dall’arrivo di Giacomo, fratello di Claudio, decisamente opposto a lui per carattere e modo di fare. Ad accompagnare Alice nelle sue peripezie, aiutandola a barcamenarsi tra indagini e sentimenti, ci saranno anche gli altri personaggi della serie, dal PM Sergio Einardi (Giorgio Marchesi) ai due amici e colleghi Lara (Francesca Agostini) e Paolone (Emanuele Aita), all’inimitabile nonna Amalia (Marzia Ubaldi).

L’Allieva 3: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama de L’Allieva 3, ma qual è il cast della serie tv? Alessandra Mastronardi interpreta Alice Allevi; Lino Guanciale interpreta Claudio Conforti; Sergio Assisi interpreta Giacomo Conforti; Antonia Liskova interpreta la Prof.ssa Andrea Manes, Chiara Mastalli interpreta Silvia Barni; Giorgio Marchesi interpreta Sergio Einardi; Francesca Agostini interpreta Lara; Emmanuele Aita interpreta Paolone; Claudia Gusmano interpreta Erika Lastella; Pierpaolo Spollon interpreta Marco; Anna Dalton interpreta Cordelia; Giselda Volodi interpreta la Prof.ssa Boschi, Francesco Procopio interpreta il Dott. Anceschi; Stefano Rossi Giordani interpreta Sandro Duranti; Giorgia Gambuzza interpreta Giulia D’Angelo; Fabrizio Coniglio interpreta l’agente Visone; Marzia Ubaldi interpreta Nonna Amalia.

“L’Allieva è stata una bella sfida quest’anno, sia del punto di vista della sceneggiatura, sia per i vari problemi che ci sono stati nella messinscena, i vari blocchi per il Covid. Ma quando il gioco è più difficile diventa più bello, più interessante”, le parole di Alessandra Mastronardi a La Repubblica. “Perché il pubblico ama Alice? Bisognerebbe chiederlo a loro. Credo che siano piaciuti lei e il suo rapporto con Lino Guanciale. Penso che abbiano apprezzato l’umanità del personaggio, che caratterizza i libri. A me è piaciuta la freschezza nel vivere la vita con profonda leggerezza, ma mai con superficialità, Alice guarda il mondo senza malizia, empatica con tutto quello che la circonda”. Sarà davvero l’ultima stagione dell”Allieva’? “Forse sì o forse no. Ci sono tanti punti interrogativi”. Infine sul rapporto con Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi ha tagliato corto: “Praticamente è diventato mio cugino, uno di famiglia”.

Location

Sono tante le location della terza stagione de L’Allieva (3): da Villa Borghese al Gianicolo di Roma. Ma non solo. Diverse scene sono state girate ai Videa Studi Televisivi, vicino a Roma.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per L’Allieva 3? Come detto, andranno in onda sei puntate da due episodi ciascuna (totale 12 episodi). Il giorno della messa in onda è stato individuato dalla Rai per la domenica sera alle ore 21,20 (durata puntata circa 2 ore). La prima puntata andrà in onda domenica 27 settembre; l’ultima domenica 8 novembre. Ma vediamo la programmazione Rai per L’Allieva 3 (attenzione: la programmazione potrebbe variare):

Prima puntata: domenica 27 settembre 2020, Rai 1

domenica 27 settembre 2020, Rai 1 Seconda puntata: domenica 4 ottobre 2020, Rai 1

domenica 4 ottobre 2020, Rai 1 Terza puntata: domenica 18 ottobre 2020, Rai 1

domenica 18 ottobre 2020, Rai 1 Quarta puntata: domenica 25 ottobre 2020, Rai 1

domenica 25 ottobre 2020, Rai 1 Quinta puntata: domenica 1° novembre 2020, Rai 1

domenica 1° novembre 2020, Rai 1 Sesta puntata: domenica 8 novembre 2020, Rai 1

Streaming e tv

Dove vedere L’Allieva 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (serve registrarsi) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare i vari episodi grazie alla funzione on demand. Buona visione!

Potrebbero interessarti Ascolti tv sabato 26 settembre: Ballando con le stelle, Tu si que vales, L’era glaciale 3 Ballando con le Stelle 2020: eliminati seconda puntata oggi, 26 settembre Ballando con le stelle 2020: i ballerini per una notte della seconda puntata sono i Ricchi e Poveri