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La ragazza della palude: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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La ragazza della palude: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, lunedì 5 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda La ragazza della palude (Where the Crawdads Sing), film del 2022 diretto da Olivia Newman con Daisy Edgar-Jones e Taylor John Smith. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Delia Owens. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Catherine “Kya” Clark è una ragazza infinitamente piena di risorse che cresce in una sperduta palude della Carolina del Nord. Abbandonata dai genitori e dai fratelli maggiori all’inizio degli anni ’50, Kya impara a sopravvivere da sola. Il suo amico Tate Walker le insegna a leggere e scrivere ed ella si innamora di lui, ma viene lasciata ancora una volta quando lui va al college. Chase Andrews è un quarterback che trascina Kya in un appuntamento con promesse di matrimonio che non si concretizzano mai. Dopo che Kya ha concluso la loro relazione, Chase la attacca brutalmente e tenta di violentarla, ma la ragazza riesce a scappare. Poi, mentre è lontana, Chase viene trovato morto e Kya viene coinvolta in un processo per omicidio, con alcune prove contro di lei che sembrano inconfutabili. Un avvocato ormai in pensione si interesserà del suo caso e la difenderà con passione e sino all’ultimo in tribunale.

La ragazza della palude: il cast

Abbiamo visto la trama de La ragazza della palude, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Daisy Edgar-Jones: Catherine “Kya” Clark
  • Taylor John Smith: Tate Walker
  • Luke David Blumm: Tate da giovane
  • Sam Anderson: Tate da anziano
  • Harris Dickinson: Chase Andrews
  • Blue Clarke: Chase da giovane
  • Michael Hyatt: Mabel Madison
  • Sterling Macer, Jr.: James “Jumpin'” Madison
  • Jojo Regina: Kya da giovane
  • Leslie France: Kya da anziana
  • Garret Dillahunt: “Pa” Jackson Clark
  • Ahna O’Reilly: “Ma” Julienne Clark
  • David Strathairn: Tom Milton
  • Logan Macrae: Jeremy ‘Jodie’ Clark
  • Will Bundon: Jodie da giovane
  • Bill Kelly: Sceriffo Jackson
  • Jayson Warner Smith: Vice Sceriffo Joe Purdue
  • Eric Ladin: Eric Chastain
  • Dane Rhodes: Giudice Sims
  • Robert Larriviere: Dott. Robert Foster
  • Joe Chrest: Dott. Cone
  • Jerri Tubbs: Patti Love
  • Don Stallings: Scupper Walker
  • Sharon Landry: Miss Pansy
  • Grace Hinson: Sandy
  • Tate Marinovich: Primo Giurato

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza della palude in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 5 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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