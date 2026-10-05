La ragazza della palude: tutto quello che c’è da sapere sul film
La ragazza della palude: trama, cast e streaming del film su Rai 2
Questa sera, lunedì 5 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda La ragazza della palude (Where the Crawdads Sing), film del 2022 diretto da Olivia Newman con Daisy Edgar-Jones e Taylor John Smith. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Delia Owens. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Catherine “Kya” Clark è una ragazza infinitamente piena di risorse che cresce in una sperduta palude della Carolina del Nord. Abbandonata dai genitori e dai fratelli maggiori all’inizio degli anni ’50, Kya impara a sopravvivere da sola. Il suo amico Tate Walker le insegna a leggere e scrivere ed ella si innamora di lui, ma viene lasciata ancora una volta quando lui va al college. Chase Andrews è un quarterback che trascina Kya in un appuntamento con promesse di matrimonio che non si concretizzano mai. Dopo che Kya ha concluso la loro relazione, Chase la attacca brutalmente e tenta di violentarla, ma la ragazza riesce a scappare. Poi, mentre è lontana, Chase viene trovato morto e Kya viene coinvolta in un processo per omicidio, con alcune prove contro di lei che sembrano inconfutabili. Un avvocato ormai in pensione si interesserà del suo caso e la difenderà con passione e sino all’ultimo in tribunale.
La ragazza della palude: il cast
Abbiamo visto la trama de La ragazza della palude, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Daisy Edgar-Jones: Catherine “Kya” Clark
- Taylor John Smith: Tate Walker
- Luke David Blumm: Tate da giovane
- Sam Anderson: Tate da anziano
- Harris Dickinson: Chase Andrews
- Blue Clarke: Chase da giovane
- Michael Hyatt: Mabel Madison
- Sterling Macer, Jr.: James “Jumpin'” Madison
- Jojo Regina: Kya da giovane
- Leslie France: Kya da anziana
- Garret Dillahunt: “Pa” Jackson Clark
- Ahna O’Reilly: “Ma” Julienne Clark
- David Strathairn: Tom Milton
- Logan Macrae: Jeremy ‘Jodie’ Clark
- Will Bundon: Jodie da giovane
- Bill Kelly: Sceriffo Jackson
- Jayson Warner Smith: Vice Sceriffo Joe Purdue
- Eric Ladin: Eric Chastain
- Dane Rhodes: Giudice Sims
- Robert Larriviere: Dott. Robert Foster
- Joe Chrest: Dott. Cone
- Jerri Tubbs: Patti Love
- Don Stallings: Scupper Walker
- Sharon Landry: Miss Pansy
- Grace Hinson: Sandy
- Tate Marinovich: Primo Giurato
Streaming e tv
Dove vedere La ragazza della palude in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 5 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.