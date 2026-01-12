La Preside: la serie di Rai 1 con Luisa Ranieri. Trama, di cosa parla, cast, attori, personaggi, storia vera, anticipazioni, chi è Eugenia Carfora, Caivano, quante puntate, durata, location, orario, a che ora, streaming

La Preside è la nuova serie di Rai 1 con protagonista Luisa Ranieri, con la regia di Luca Miniero, in onda in prima serata a partire da lunedì 12 gennaio. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. Per la preside, ogni studente salvato dalla strada, sarà una conquista personale, ma rappresenterà anche, il riscatto educativo e sociale di un intero quartiere. Ma vediamo insieme tutte le informazioni su questa serie molto attesa.

Trama, storia vera

La Preside porta sullo schermo una vicenda più che mai attuale e – nel raccontare le storie di un gruppo di ragazzi difficili, con vite segnate da mille vicissitudini – restituisce valore al ruolo della scuola, presidio di legalità, speranza e futuro. Eugenia Carfora, 47 anni, donna entusiasta e risoluta, al suo primo incarico come preside, sceglie l’Istituto Anna Maria Ortese (NA), ovvero l’inferno in terra. Posizionato al centro di una delle più grandi piazze di spaccio d’Europa, l’Ortese è tristemente famoso per l’assenteismo degli studenti e la totale mancanza di risorse. Ma quella che ad altri potrebbe sembrare una sfida impossibile, per Eugenia diventa una missione: “quando le cose sono così brutte, è facile immaginarsele più belle”. Per salvare i ragazzi e riportarli a scuola, Eugenia fa di testa sua mettendosi continuamente in pericolo. L’unico a condividere i suoi metodi è Vittorio, insegnante di italiano appena arrivato dal nord.

La Preside: il cast della serie

Protagonista di questa serie è la bravissima Luisa Ranieri, che interpreta il personaggio di Eugenia Liguori, liberamente ispirato alla storia vera di Eugenia Carfora. Nel cast altri grandi attori come Alessandro Tedeschi e Francesco Zenga. Al soggetto ha lavorato anche Luca Zingaretti. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Luisa Ranieri (Eugenia Liguori, la Preside)

Alessandro Tedeschi (Vittorio Leoni)

Francesco Zenga (Nicola Russo)

Ludovica Nasti (Lucia Ruotolo)

Pasquale Brunetti (Michele Coppola)

Luigi D’Oriano (Andrea Carli)

Aurora Venosa (Jessica D’Amore)

Francesca Bellamoli (Margherita)

Brunella Cacciuni (Marita Voiello)

Salvatore Cominale (Mario Rescigno)

Alessandro De Renzi (Gino Satriano)

Tony Laudadio (Sandro Corsi)

Alessandro De Martino (Tano D’Amore)

Ivan Castiglione (Franco Carli)

Daniela Ioia (Giuliana ’A Vesuviana)

Simone Borrelli (Mauro Ruotolo)

Enzo Casertano (Gianni)

Claudia Tranchese (Carla Cozzolino)

Loris De Luna (Fabrizio La Penna)

Andrea Mautone (Carmine)

Autilia Ranieri (Vera)

Luciana Zazzera (Brunella)

Quante puntate

Quante puntate sono previste per La Preside? La fiction con Luisa Ranieri va in onda in prima visione su Rai 1 dal 12 gennaio 2026 in quattro puntate, ogni lunedì in prima visione dalle 21.30. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 12 gennaio 2026

Seconda puntata: 19 gennaio 2026

Terza puntata: 26 gennaio 2026

Quarta puntata: 2 febbraio 2026

Streaming e tv

Dove vedere La Preside in tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 per quattro settimane dal 12 gennaio 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.