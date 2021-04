La fuggitiva: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata

Questa sera, lunedì 26 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata de La fuggitiva, mini serie tv in quattro puntate per la regia di Carlo Carlei. Una produzione Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, Prodotto da Francesco e Federico Scardamaglia. Protagonista Vittoria Puccini che ricopre il ruolo di Arianna, una donna di 38 anni la cui vita viene sconvolta da un evento drammatico: il marito viene ucciso. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla quarta e ultima puntata della fiction.

Anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata

Secondo le anticipazioni della quarta e ultima puntata de La Fuggitiva, nel primo episodio Arianna si metterà in contatto con Feola e deciderà di rivelargli ciò che ha scoperto. I due, quindi, si daranno appuntamento per vedersi e parlare insieme di quello che sta accadendo. Tuttavia prima di uscire di casa per questo incontro, Feola verrà tramortito dagli uomini che sono responsabili del rapimento di Simone. Di conseguenza, nel momento in cui Arianna e Marcello arriveranno sul luogo stabilito per l’incontro con Feola, si ritroveranno a dover fronteggiare una situazione di grande rischio. Al posto di Feola ci saranno degli uomini che tenderanno un agguato alla coppia Arianna-Marcello: i due, quindi, saranno vittime di questa situazione che metterà a repentaglio le loro vite.

Secondo le anticipazioni sulla trama della quarta e ultima puntata de La fuggitiva, tra questi vi è Bondi, il quale riuscirà ad avere la meglio su Arianna e sarà sul punto di ucciderla: per fortuna, però, ad evitare il peggio ci penserà l’arrivo tempestivo di Michela. La donna riuscirà a giungere sul posto dell’incontro grazie ad una intercettazione telefonica realizzata con l’aiuto del collega Marchi. In questo modo Michela si recherà sul posto e deciderà di collaborare al fianco di Arianna e Marcello. A quel punto i tre decideranno di rifugiarsi all’interno della vecchia villa di famiglia di Arianna. Sarà proprio all’interno di questa abitazione che, dai media, faranno una scoperta a dir poco sconvolgente. I tre, infatti, verranno a conoscenza del fatto che Simone è stato rapito…

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) della quarta e ultima puntata de La fuggitiva, ma qual è il cast completo della serie tv? Ecco la lista completa:

Vittoria Puccini: Arianna

Pina Turco: Michela

Eugenio Mastrandrea: Marcello

Sergio Romano: Berti

Maurizio Marchetti: Feola

Antonio Gerardi: Mannara

Ivan Franek: Kerim

Giorgia Salari: Daniela

Laura Mazzi: Marta

Giovannino Esposito: Simone

Emma Benini: Arianna da ragazza

Daniela Morozzi: Suor Donata

Magdalena Grochowska: Louise

Ludovica Frasca: Sara

Franz Cantalupo: Bondi

Massimo Cagnina: Marchi

Andrea Pennacchi: Fusco

Streaming e tv

Dove vedere la quarta e ultima puntata de La fuggitiva in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda oggi, lunedì 12 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare tutte le puntate grazie alla funzione on demand.

