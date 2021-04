La fuggitiva: trama, cast, quante puntate e streaming della fiction

Da lunedì 5 aprile 2021 su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda La fuggitiva, mini serie tv in quattro puntate per la regia di Carlo Carlei. Una produzione Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, Prodotto da Francesco e Federico Scardamaglia. Protagonista Vittoria Puccini che ricopre il ruolo di Arianna, una donna di 38 anni la cui vita viene sconvolta da un evento drammatico: “il marito viene ucciso”, ha raccontato l’attrice. “Da tranquilla compagna di un assessore comunale di provincia, nonché madre di un bambino di 8 anni, viene catapultata in un incubo. Si mette in fuga con il figlio per andare alla ricerca della verità”. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Si preannuncia come una serie piena di azione e vede come protagonista Arianna (Vittoria Puccini) che vive con in un piccolo comune del Torinese, costretta a fuggire quando viene accusata dell’omicidio del marito. Tra un passato doloroso con cui fare i conti e un presente in fuga, la donna cercherà di sopravvivere all’incubo, cercando di discolparsi da prove schiaccianti contro di lei e vivendo avventure al cardiopalma. E come sottofondo ci sarà anche Torino.

La fuggitiva: il cast della fiction

Abbiamo visto la trama de La fuggitiva, ma qual è il cast completo della fiction? In scena, accanto a Vittoria Puccini – candidata come migliore attrice protagonista ai Premi David di Donatello per il film “18 regali” – vedremo anche Gianni Rosato, Alan Cappelli, Eugenio Mastrandrea, Giuseppina Turco, Ivan Franek, Maurizio Marchetti, Giorgia Salari e Gilles Rocca. Di seguito l’elenco completo degli attori che hanno recitato ne La fuggitiva, il cast:

Vittoria Puccini: Arianna

Pina Turco: Michela

Eugenio Mastrandrea: Marcello

Sergio Romano: Berti

Maurizio Marchetti: Feola

Antonio Gerardi: Mannara

Ivan Franek: Kerim

Giorgia Salari: Daniela

Laura Mazzi: Marta

Giovannino Esposito: Simone

Emma Benini: Arianna da ragazza

Daniela Morozzi: Suor Donata

Magdalena Grochowska: Louise

Ludovica Frasca: Sara

Franz Cantalupo: Bondi

Massimo Cagnina: Marchi

Andrea Pennacchi: Fusco

Chi è Arianna, il personaggio interpretato da Vittoria Puccini

Abbiamo visto il cast de La fuggitiva, ma chi è Arianna, il personaggio interpretato da Vittoria Puccini? Si tratta di una donna di 38 anni la cui vita viene sconvolta da un evento drammatico: “il marito viene ucciso”, ha raccontato l’attrice. “Da tranquilla compagna di un assessore comunale di provincia, nonché madre di un bambino di 8 anni, viene catapultata in un incubo. Si mette in fuga con il figlio per andare alla ricerca della verità”.

Un personaggio che a Puccini è piaciuto molto perché “dinamico, bello ed è la prima volta che mi trovo a girare scene di azione anche pericolose. È stato faticoso interpretarla perché ha richiesto un grande lavoro fisico: ci sono combattimenti, sparatorie, mi sono preparata con gli stunt per imparare le coreografie”. Un action thriller, “ma ha anche una parte sentimentale che racconta il rapporto con il figlio che è tutta la sua vita. Ma parla anche di donne e coraggio”.

La scena più pericolosa che Vittoria Puccini, Arianna, ha girato è stata di notte per una sparatoria: “Mi sono fatta male, mi sono distratta e per fuggire ho perso l’equilibrio, sono scivolata sul brecciolino. Sono imprevisti possibili, abbiamo comunque portato a termine la scena. Il giorno dopo ero sul set”. Il personaggio di Arianna è stato raccontato anche dal regista Carlei: “Arianna da bambina fu rapita e condotta in una Sarajevo devastata dalla Guerra dei Balcani”. Insomma, un personaggio pieno di interessanti sfaccettature.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per La fuggitiva, la fiction in onda su Rai 1? In tutto verranno trasmesse quattro puntate: la prima lunedì 5 aprile 2021; l’ultima lunedì 26 aprile 2021. La messa in onda è prevista per le ore 21,25. Di seguito la programmazione completa della serie tv su Rai 1 (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 5 aprile 2021, ore 21,25

Seconda puntata: lunedì 12 aprile 2021, ore 21,25

Terza puntata: lunedì 19 aprile 2021, ore 21,25

Quarta puntata: lunedì 26 aprile 2021, ore 21,25

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de La fuggitiva? Ogni episodio inizierà alle ore 21,25 e terminerà intorno alle ore 23,30. La durata di ogni serata è quindi di circa 2 ore.

Location

Dove è stata girata (location) La fuggitiva? La serie tv è stata girata a Torino ma anche in altri angoli del Piemonte come Verbania e il Lago Maggiore, in Valle d’Aosta e a Roma.

Streaming e tv

Dove vedere La fuggitiva in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda da oggi, lunedì 5 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare tutte le puntate grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Isola dei Famosi 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntata del reality Ascolti tv domenica 4 aprile: Risorto, Il borgo dei borghi, Zoo – Un amico da salvare Risorto: il cast (attori) completo del film