La fuggitiva: cosa è successo nella terza puntata, il riassunto

Cosa è successo nella terza puntata de La fuggitiva, la serie tv in onda su Rai 1 lunedì scorso? Arianna e Marcello si sono recati in Svizzera e hanno raggiunto Franz, un consulente finanziario di grandissimo successo, vecchio collega universitario dello stesso Marcello. L’uomo ha dirottato Arianna e Marcello nel complicato mondo dell’alta finanza, indirizzandoli poi su Louise Bruno, un’importante faccendiera. Dopo aver appreso queste importanti informazioni, Arianna e Marcello non hanno perso tempo: i due si sono recati a casa di Louise e sono riusciti a sequestrarla e a farle confessare tutto quello che sa. Cosa è successo poi nella terza puntata de La Fuggitiva? I due sono arrivati a scoprire un’amara verità: dietro Litium, una società che nasconde il riciclaggio di denaro sporco, si nasconde il boss della ndrangheta, Mannara. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Michela ha fatto tesoro delle parole di Arianna e ha iniziato ad indagare sul conto di Berti…

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo nella terza puntata de La fuggitiva, ma dove vedere o rivedere tutto in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda da lunedì 5 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare tutte le puntate grazie alla funzione on demand.

