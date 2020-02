La Corrida 2020, le anticipazioni della seconda puntata in onda su Rai 1

Gli italiani non ne hanno mai abbastanza de La Corrida, il programma approdato in casa Rai ormai da anni e che vede quest’anno, ancora una volta, alla conduzione Carlo Conti.

La Corrida è definito il primo vero talent people dello spettacolo italiano, nato cinquant’anni fa alla radio grazie ai fratelli Mantoni (Corrado e Riccardo) .

Tutto quello che c’è da sapere su La Corrida 2020

La prima puntata di questa nuova edizione della Corrida ha catturato ben 4.187.000 spettatori con il 19.7% di share, un ottimo esordio per il programma di Conti, affiancato ancora una volta dalla valletta Ludovica Caramis.

Vediamo di seguito quali sono le anticipazioni per la seconda puntata de La Corrida, in onda venerdì 28 febbraio 2020 in prima serata su Rai 1.

Tutto sulla giuria di esperti de La Corrida 2020

La Corrida 2020, le anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata de La Corrida ci riporta sul palcoscenico dei dilettanti allo sbaraglio. Già dalla prima puntata abbiamo visto come il pubblico della Rai non abbia smesso di interessarsi ai concorrenti che propongono il proprio talento in chiave originale.

Il programma, prodotto da Rai in collaborazione con Banijay Italia, è nato tanti anni fa ma continua ad andare in onda e ogni tanto aggiunge qualche elemento nuovo.

Per l’edizione 2020, vediamo infatti partecipare una giuria di Ex-perti, composta cioè da ex concorrenti del programma che commenteranno a modo loro le performance dei concorrenti, senza quindi influire sul giudizio finale che spetta unicamente al pubblico presente in studio.

La scorsa settimana, tra le varie esibizioni che hanno toccato profondamente l’animo del pubblico ricordiamo quella della psicologa di Marsala, Valentina Alagna, che ha interpretato con la lingua dei segni il brano dei Modà, Come un pittore e si è aggiudicata la vittoria con un ex aequo con i Gemelli Milano, 4 fratelli di Meta di Sorrento che hanno ballato sulla versione remix del brano “Tu vuo fa l’Americano”.

Potrebbero interessarti Amici 2020, tutti gli ospiti della prima puntata Chi è Nyv, concorrente (cantante) di Amici 2020, il serale: bio, età, fidanzato Red: trama, cast e curiosità sul film con Bruce Willis e Morgan Freeman

Anche questa volta, prima di annunciare il primo concorrente della puntata, Carlo Conti sceglierà una persona dal pubblico per affiancare Ludovica Caramis nel corso della puntata.

La Corrida va in onda con la seconda puntata venerdì 28 febbraio 2020, alle ore 21:25 su Rai 1.

Dove vedere in tv e in streaming La Corrida 2020