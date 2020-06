La cattedrale del mare: anticipazioni prossima (quarta) puntata

Cosa succederà nella prossima quarta e ultima puntata de La cattedrale del mare in onda su Canale 5 il 9 giugno 2020? Dopo le intriganti vicende seguite nel corso delle prime tre puntate, è difficile non voler scoprire come evolve questa incredibile storia tratta dall’omonimo romanzo. Di seguito le anticipazioni sulla prossima (la quarta e ultima) puntata de La cattedrale del mare.

Nel settimo episodio de La Cattedrale del mare, in onda – secondo la programmazione tv Mediaset – martedì 9 giugno 2020, Elionor, supportata da Joan, va a casa di Felip de Ponts per proporre un patto che non potrà rifiutare. La donna vuole infatti che lui rapisca e violenti Mar nonostante sia una sua allieva. Felip de Ponts, a quel punto, non ha altra scelta che seguire gli ordini di Elionor e distruggere la vita di Mar. Cosa farà Arnau per impedirlo e quali saranno le conseguenze?

Nell’ottavo e ultimo episodio de La Cattedrale del mare i nemici di Arnau alimentano il suo odio per l’inquisizione. Intanto Joan fa tanta strada per arrivare da Mar e prendersi le sue responsabilità. Inizia così una corsa contro il tempo per mettere Arnau in salvo e liberarlo dalla sua condizione di prigioniero. Riuscirà alla fine Arnau ad essere un uomo libero e a incontrare Francesca?

Quando va in onda

Ma quando va in onda la prossima (quarta) puntata de La cattedrale del mare? In tutto per la serie tv sono previste 4 puntate da 2 episodi ciascuna. Le prime due sono andate in onda il 19 e il 26 maggio, la terza il 2 giugno. La quarta e ultima invece verrà trasmessa martedì 9 giugno 2020 alle ore 21,20 su Canale 5. Di seguito la programmazione tv completa de La cattedrale del mare:

Prima puntata (episodi 1 e 2) – martedì 19 maggio 2020 ore 21,20 (Già trasmessa)

Seconda puntata (episodi 3 e 4) – martedì 26 maggio 2020 ore 21,20 (Già trasmessa)

Terza puntata (episodi 5 e 6) – martedì 2 giugno 2020 ore 21,20

Quarta puntata (episodi 7 e 8) – martedì 9 giugno 2020 ore 21,20

Dove vedere la serie tv in streaming

La serie tv La cattedrale del mare va in onda in chiaro su Canale 5, ma è possibile seguirla anche in live streaming. Dove? Su MediasetPlay.

