La Caserma, eliminati: chi è stato eliminato oggi?

LA CASERMA ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, 3 febbraio 2021, durante la seconda puntata de La Caserma, il docu-reality in onda su Rai 2? Notizia in aggiornamento…

Concorrenti

Abbiamo visto chi è stato eliminato (eliminati) oggi, 3 febbraio 2021, durante la seconda puntata de La Caserma, ma chi sono i partecipanti (cast) del programma? Quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia, che non hanno mai sperimentato un mondo senza internet e social media, vivranno per un mese un’esperienza estrema e sconosciuta. Ma quali sono i ragazzi e ragazze partecipanti (reclute) a La Caserma? Ecco i nomi dei concorrenti:

Alice Paniccia (22 anni)

Elena Santoro (21 anni)

Erika Mattina (23 anni)

Linda Mauri (22 anni)

Martina Albertoni (19 anni)

Naomi Akano (19 anni)

Alessandro Badinelli (22 anni)

Antonio Gennarelli (19 anni)

George Ciupilan (18 anni)

Luca Ferettini (18 anni)

Nicolas e William Lapresa (21 anni)

Omar Hussain (23 anni)

Denis Brioschi (22 anni)

Elia Giorgio Cassardo (19 anni)

Emanuele Cimadoro (21 anni)

Carmelo Matteo Corsaro (19 anni)

Andrea Giovanni Fratino (19 anni)

Simone Peroni (19 anni)

Matteo Rizzolo (21 anni)

Andrea Antonio Rosa (18 anni)

Streaming e tv

Abbiamo visto concorrenti ed eliminati de La Caserma, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il docu-reality va in onda su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre) il mercoledì sera (ore 21,20) a partire dal 27 gennaio 2021. Sarà possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare clip e l’intera puntata (ovviamente dopo la messa in onda) grazie alla funzione on demand.

