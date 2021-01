La Caserma: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per La Caserma, il docu-reality in onda su Rai 2? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima mercoledì 27 gennaio 2021; l’ultima mercoledì 3 marzo 2021. L’orario d’inizio è fissato per le 21,20 di ogni mercoledì sera. Realizzato in collaborazione con Blu Yazmine, il programma propone un ritratto inedito ed esaltante della generazione Z, quella dei post adolescenti. Un esperimento sociale che farà riflettere sui ragazzi compresi nella fascia degli under 30. Parole d’ordine saranno disciplina, doveri, convivenza, addestramenti e dure esercitazioni. Di seguito la programmazione completa (attenzione potrebbe essere modificata):

Prima puntata: mercoledì 27 gennaio 2021

Seconda puntata: mercoledì 3 febbraio 2021

Terza puntata: mercoledì 10 febbraio 2021

Quarta puntata: mercoledì 17 febbraio 2021

Quinta puntata: mercoledì 24 febbraio 2021

Sesta puntata: mercoledì 3 marzo 2021

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata de La Caserma? Ogni serata inizierà alle ore 21,20 e finirà intorno alle ore 23,40. La durata prevista è quindi di 2 ore e 20 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per La Caserma, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? Il docu-reality va in onda su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre) il mercoledì sera (ore 21,20) a partire dal 27 gennaio 2021. Sarà possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare clip e l’intera puntata (ovviamente dopo la messa in onda) grazie alla funzione on demand.

