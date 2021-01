La Caserma: chi sono i concorrenti (reclute) del docu-reality di Rai 2

Quali sono i ragazzi e ragazze partecipanti (concorrenti, reclute) a La Caserma, il docu-reality in onda su Rai 2? In tutto sono previsti quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia, che non hanno mai sperimentato un mondo senza internet e social media. Di seguito l’elenco di quelli resi noti:

Alice Paniccia (22 anni)

Elena Santoro (21 anni)

Erika Mattina (23 anni)

Linda Mauri (22 anni)

Martina Albertoni (19 anni)

Naomi Akano (19 anni)

Alessandro Badinelli (22 anni)

Antonio Gennarelli (19 anni)

George Ciupilan (18 anni)

Luca Ferettini (18 anni)

Nicolas e William Lapresa (21 anni)

Omar Hussain (23 anni)

Chi sono i concorrenti

Abbiamo visto i concorrenti (reclute) de La Caserma, ma conosciamoli meglio. Ecco i loro profili.

ALICE PANICCIA

Alice Paniccia (22 anni) lavora a Roma come insegnante di danza e yoga. La giovane, che prende parte a La Caserma con altri concorrenti coetanei, ha un carattere esuberante che la aiuta a socializzare più con gli uomini che con le donne. Anni fa ha avuto un fidanzato nelle forze armate che le ha fatto conoscere, di riflesso, il mondo dell’Esercito. Restia a seguire gli ordini.

ELENA SANTORO

Elena Santoro (21 anni). È una studentessa romana, nonché figlia di una delle prime coppie nate nell’Esercito. Padre Colonnello, madre Maggiore e psicologa, nonché prima donna a ricoprire un ruolo militare. Partecipa per cimentarsi con un’istituzione dall’alto valore simbolico per la propria famiglia e per rendere orgogliosi i genitori.

ERIKA MATTINA

Erika Mattina (23 anni) viene da Brugherio, un comune nella provincia di Monza e Brianza. Neolaureata in scienze dei servizi giuridici è un’attivista e con la fidanzata Martina gestisce una pagina Instagram in cui producono contenuti LGBTQIA+. Ha sempre avuto un bel rapporto con famiglia, ma con il coming out non è si sentita accettata in pieno dai suoi.

LINDA MAURI

Linda Mauri (22 anni). È una studentessa universitaria di Nova Milanese. Oltre allo studio ha intrapreso anche un’attività da modella. La ragazza, una delle concorrenti de La Caserma, si tiene in forma praticando acrobatica aerea e pole dance. È molto corteggiata e proprio per questo fatica a creare legami con altre donne. Vuole intraprendere questa esperienza per tenere testa alle reclute uomini.

MARTINA ALBERTONI

Martina Albertoni (19 anni). Dopo aver concluso gli studi ha iniziato a lavorare nell’agriturismo di famiglia nel Chianti, ma il suo sogno è quello di diventare receptionist sulle navi da crociera. Non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, odia giudicare ed essere giudicata. Disordinatissima.

NAOIMI AKANO

Naomi Akano (19 anni), studentessa modenese originaria della Nigeria. Naomi si è trasferita in Italia a due anni combattendo da subito i pregiudizi legati al colore della pelle. Gli episodi di bullismo subiti da ragazzina l’hanno spronata ad aprire un canale YouTube nel quale ha trovato un po’ di riscatto verso chi la prendeva in giro.

ALESSANDRO BADINELLI

Alessandro Badinelli (22 anni) è impiegato in una catena di fast food nella cittadina dove vive, Sutri (provincia di Viterbo), dove abita con la mamma e con la nonna dopo la separazione dei suoi genitori. Ha scelto di partecipare al programma perché vede l’avventura militare come un’esperienza formativa.

ANTONIO GENNARELLI

Antonio Gennarelli (19 anni) viene da Cercola, in provincia di Napoli. Il ragazzo, che fa parte dei concorrenti (reclute) de La Caserma, lavora saltuariamente per aiutare la sua famiglia, ma in futuro ha intenzione di tornare a scuola per conseguire il diploma e poter partecipare al concorso di ingresso nelle forze armate.

GEORGE CIUPILAN

George Ciupilan (18 anni). È già un volto noto tra social e piccolo schermo. È diventato un influencer e lo abbiamo visto nella quarta edizione de Il Collegio. Nato in Romania, George vive da anni in Italia a Stella, in provincia di Savona, con la madre e il suo nuovo compagno.

LUCA FERETTINI

Luca Ferettini (18 anni), studia economia all’Università di Milano, ma il suo sogno è quello di diventare un rapper e la sua più grande passione è quella di viaggiare con gli amici. In passato ha avuto difficoltà a gestire la sua rabbia, ma adesso sa fin dove può spingersi.

NICHOLAS E WILLIAM LAPRESA

Nicholas e William Lapresa (21 anni) sono già delle star del web. I Lapresa Twins, infatti, contano più di 7 milioni di followers su TikTok, il social del momento, dove creano e condividono video con la loro famiglia a Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna. Nicholas e William, concorrenti de La Caserma, vivono in simbiosi e questo, unito alle diversità caratteriali, li porta a litigare molto spesso.

OMAR HUSSAIN

Omar Hussain (23 anni). È uno studente proveniente da Massa e Cozzile, un comune in provincia di Pistoia. Ha superato il test MENSA con un QI di 140. In seguito alla separazione dei genitori, ha interrotto bruscamente il rapporto col padre. Ama leggere, suonare il pianoforte e cimentarsi con il canto.

