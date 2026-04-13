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La Buona Stella: quante puntate, durata e quando finisce

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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La Buona Stella: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per La Buona Stella, la nuova serie tv in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima lunedì 13 aprile; la terza e ultima – salvo cambi di programma – lunedì 27 aprile 2026. Di seguito la programmazione completa:

  • Prima puntata: lunedì 13 aprile 2026
  • Seconda puntata: lunedì 20 aprile 2026
  • Terza puntata: lunedì 27 aprile 2026

Di cosa parla la serie tv? Simone ha un matrimonio fallito alle spalle, sacrificato sull’altare di una carriera di calciatore mai decollata. La poliziotta Stella, invece, vuole rimettersi in piedi dopo aver tragicamente perduto l’uomo che amava. A unire i due destini è una borsa piena di soldi che Simone ruba dalla scena di un crimine di cui è l’unico testimone e sul quale proprio Stella si trova a indagare.

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de La Buona Stella su Rai 1? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,30 alle ore 23,45. La durata complessiva di ogni episodio – pause pubblicarie incluse – sarà quindi di circa 2 ore e 15 minuti.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per La Buona Stella, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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