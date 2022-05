L’ora legale streaming e diretta tv: dove vedere il film

L’ora legame è un film del 2017 scritto, diretto ed interpretato da Ficarra e Picone, duo comico stimato dagli italiani. La commedia dura 95 minuti ed è ambientata in un piccolo paesino della Sicilia dove sono in corso le elezioni per eleggere il nuovo sindaco. Ma chi sono i candidati? Di certo non Salvo e Valentino, che si limitano a supportare i due fronti opposti. Mentre Salvo crede che la scelta migliore sia l’attuale sindaco, Valentino crede nelle potenzialità del nuovo candidato, il professore Natoli. Quando quest’ultimo viene eletto, applica una serie di cambiamenti che manda il paese in confusione, che vede nelle sue decisioni una minaccia. Ma dove è possibile seguire il film in diretta TV e live streaming? Scopriamolo insieme.

In TV

Come già anticipato, per seguire il film in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi su Canale 5 sabato 21 maggio 2022 in prima serata, a partire dalle ore 21:25. Basterà accendere la televisione e cliccare sul tasto 5 del telecomando, in alternativa anche il tasto 505 per l’HD. Se avete un abbonamento alla pay-tv di Sky, potete trovare il canale al tasto 105.

L’ora legale streaming

Ma non solo TV. L’ora legale è disponibile anche in streaming grazie al supporto di MediasetPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti. Come funziona? È possibile accedervi sia via desktop che tramite app, quest’ultima scelta piuttosto comoda per dispositivi come smartphone e tablet. In entrambi i casi, per accedere al servizio streaming di Mediaset è necessario effettuare il login o registrazione se è la prima volta. Potete anche utilizzare Facebook o Google, il risultato non cambia. Una volta effettuato l’accesso, potrete selezionare la diretta di Canale 5 dal menù a tendina. Talvolta capita che Mediaset renda più rapida la selezione inserendo il film anche nella home page. In quel caso vi basterà cliccarci su.