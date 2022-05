L’ora legale: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, sabato 21 maggio 2022, va in onda in prima serata su Canale 5 L’ora legale, una commedia scritta, diretta ed interpretata da Ficarra e Picone, duo comico seguitissimo e apprezzatissimo dagli italiani. La pellicola, uscita nel 2017, dura circa 95 minuti. Di seguito vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Come la maggior parte dei film con Ficarra e Picone, anche L’ora legale è ambientato in Sicilia, precisamente a Pietrammare, e racconta di come i cittadini scelgono di eleggere il nuovo singolo. Peculiarità del posto è che tutti sono estremamente puntuali. Sul fronte politico sono schierati il sindaco attuale Gaetano Patané che punta ad essere rieletto utilizzando tutte le armi a sua disposizione e la new entry, Pierpaolo Natoli. E dove si collocano Salvo e Valentino in questo scenario? Semplice: entrambi appoggiano una fazione diversa. Salvo, molto furbo, crede di poter trarre vantaggio dall’elezione di Patané. Valentino, invece, più ingenuo, vuole supportare la causa di Natoli.

L’ora legale: il cast del film

Come anticipato, il film punta sui due protagonisti Ficarra e Picone che ancora una volta interpretano personaggi con i loro rispettivi nomi. Ma chi fa parte del cast? Di seguito vi elenchiamo attori e attrici con i rispettivi personaggi che popolano L’ora legale:

Salvatore Ficarra: Salvo

Valentino Picone: Valentino

Vincenzo Amato: Pierpaolo Natoli

Tony Sperandeo: Gaetano Patanè

Leo Gullotta: Don Raffaele

Sergio Friscia: vigile Gianni

Antonio Catania: vigile Michele

Gaetano Bruno: carabiniere

Eleonora De Luca: Betty Natoli

Ersilia Lombardo: Francesca Natoli

Alessia D’Anna: Maria

Francesco Benigno: Vittorio

Antonio Pandolfo: fruttivendolo

Marcello Mordino: uomo con il cane

Alessandro Roja: politico romano

Vincenzo Ferrera: operaio

Alessandro Aiello: Pinuccio

Paride Benassai: Marcello

Mary Cipolla: signora Giovanna

Angelo Tosto: cittadino onesto

Streaming e TV

Dove vedere L’ora legale in diretta TV e live streaming? Come anticipato prima, il film va in onda sabato 21 maggio 2022 in prima serata su Canale 5, precisamente alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva basterà accendere il televisore e sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando così come al tasto 505 per l’HD. Chi vuole gustarsi in film in live streaming invece può consultare MediasetPlay, la piattaforma gratuita messa a disposizione degli utenti previa registrazione.