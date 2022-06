A che ora inizia L’Ora, inchiostro contro piombo: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia L’Ora, inchiostro contro piombo, la miniserie in arrivo su Canale 5 con protagonista Claudio Santamaria? La storia è in partenza in prima TV mercoledì 8 giugno 2022 ed è una co-produzione RTI – Indiana Production con la regia di Piero Messina, Ciro D’Emilio e Stefano Lorenzi. L’appuntamento in prima serata è previsto per cinque settimane consecutive, fissate di mercoledì. L’orario della messa in onda è fissato per le 21:21 su Canale 5. La storia è ambientata nel 1958 a Palermo. Il protagonista, Antonio Nicastro, arriva da Roma per dirigere il quotidiano siciliano L’Ora, fondato dalla famiglia Florio a inizio Novecento. Nell’arco temporale, questo è stato il primo giornale che ha avuto il coraggio di scrivere la parola mafia. Ma da quante puntate è composta la serie TV? In totale presenta dieci episodi, ma Mediaset ha voluto raggrupparli a coppie, per cui in totale sono previste cinque puntate. Di seguito vi lasciamo la programmazione completa, che potrebbe subire variazioni in caso di imprevisti:

Prima puntata, mercoledì 8 giugno 2022

Seconda puntata, mercoledì 15 giugno 2022

Terza puntata, mercoledì 22 giugno 2022

Quarta puntata, mercoledì 29 giugno 2022

Quinta puntata, mercoledì 6 luglio 2022

Durata

Quanto dura (durata) L’Ora, inchiostro contro piombo? Ogni puntata dovrebbe durare circa 50 minuti. Considerando che ogni appuntamento in prima serata è composto da due puntate, in totale dovrebbero essere 100 minuti, ma bisogna considerare anche le pause pubblicitarie. Ogni puntata della miniserie parte alle ore 21:21 su Canale 5, mentre la fine è prevista intorno alle 00:00, quando inizia il TG5 Notte.

L’Ora, inchiostro contro piombo streaming e TV

Dove vedere L’Ora, inchiostro contro piombo in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la miniserie va in onda ogni mercoledì sera a partire dall’8 giugno 2022 alle ore 21:21 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole l’HD deve pigiare il tasto 505. Se invece vi interessa seguire il live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay. E c’è di più: chi non può seguire la live streaming può recuperare la messa in onda anche in un secondo momento grazie alla funzione on demand.